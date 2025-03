Izvrstnost v kuhinji: izobraževanje, skrivna sestavina kariere sodobnega kuharja

Za kuharje in slaščičarje ni le odskočna deska, temveč temelj njihove kulinarične poti.

Kaj izobraževanje omogoča kuharjem in slaščičarjem

Trendi se hitro spreminjajo, vendar učenje ostaja stalnica, ki kuharjem omogoča, da ostanejo inovativni in se prilagodijo novim izzivom. Po drugi strani pa izobraževanje vkuje globoko spoštovanje do sestavin, tehnik in tradicije. Kariero kuharja in slaščičarja je težko graditi brez trdnih temeljev. Skozi izobraževanje ambiciozni kuharji in slaščičarji pridobijo celovito razumevanje pravil kuhanja, profilov okusov, varnosti hrane in postavljajo trdne temelje za svojo kariero. Poleg tega formalno izobraževanje omogoča dostop do mentorjev, možnosti za pripravništva v vrhunskih restavracijah ter mreženje z drugimi strokovnjaki v industriji. Vse to pomaga kuharjem, da se bolje prilagodijo trgu dela in prepoznajo svoje ambicije v kulinariki.

FOTO: Kul IN

Zakaj restavracije vlagajo v svoje zaposlene

Restavracije, ki vlagajo v izobraževanje svojih zaposlenih, zagotavljajo visokokakovostno storitev in doslednost, kar privablja in zadržuje stranke. Kvalificirano in izobraženo kuhinjsko osebje je ključno za ohranjanje visoke kakovosti hrane, varnosti in profesionalnosti v vsakodnevnem delu. Ko restavracije svojim zaposlenim omogočijo stalne priložnosti za izobraževanje in izpopolnjevanje, ne le da dvigujejo standarde znotraj svojih kuhinj, ampak tudi spodbujajo ustvarjalnost, produktivnost in profesionalni razvoj. S tem svojim ekipam omogočijo, da sledijo najnovejšim kulinaričnim trendom.

FOTO: Kul IN

Kje začeti

Izobraževanje kot ključ uspeha v kulinariki

Del novih vodilnih v kulinariki se izobražuje na Kulinaričnem inštitutu Kul IN, ki je najstarejša zasebna in mednarodna kulinarična šola na Hrvaškem, s sedežem v Sisku. Izobraževalni programi temeljijo na svetovnih standardih, vodja izobraževanja Zdravko Perić in direktorica Ivana Fried pa sta združila ekipo kulinaričnih strokovnjakov ter zasnovala programe šolanja za kuharje in slaščičarje, ki ustvarjajo vrhunske profesionalce v gastronomiji in gostinstvu. Več sto udeležencev je doslej že šlo skozi Kul IN praktične vaje in zaključilo programa Kulinarika in Slaščičarstvo in danes puščajo svoj pečat na regionalni in svetovni gastro sceni. Največji uspeh Kul IN so prav udeleženci in alumni, ki prihajajo iz več kot 50 držav po svetu – od Velike Britanije, ZDA, Singapurja, Brazila do Avstralije.

FOTO: Kul IN

Slovenci v Kul IN

FOTO: Kul IN

Kul IN gostujejo tudi najboljši slovenski kuharji, med njimi tudi Jorg Zupan, ki je delil svoje misli o kuhinji kot poklicu in razkril, zakaj se rad vrača v Kul IN: »Profesionalna kuhinja me je osvojila na prvi pogled, vedel sem, da je to moje mesto, takoj ko sem videl prijateljstvo med člani ekipe, čutil pritisk, slišal hrup loncev, ponev in druge posode, čutil toploto pečice. Ta atmosfera me je pritegnila že od začetka. V Kul IN se vedno počutim dobrodošlo in všeč mi je vzdušje. Tovrstnih šol in kuhinj v Sloveniji še nimamo. Že od začetka sta me navdušila organizacija in pristop učencev k delu, njihovo znanje.«

FOTO: Kul IN

Gostovanje Kul IN slaščičarjev v Mariboru

Nekateri od Kul IN udeležencev iz Slovenije danes vodijo svoje restavracije, med njimi je tudi Sanja Belac, ki je z nami podelila naslednje mnenje o pomembnosti izobraževanja: »Imamo restavracijo na hrvaški obali, znanje, ki sem ga pridobila v Kul IN, mi bo pomagalo izboljšati storitev in karakter restavracije. Izobraževanje ti pomaga, da imaš več zaupanja vase in sprejemaš prave odločitve pri ustvarjanju novih jedi in sladic. V našo restavracijo želim vnesti najboljše novosti in kakovostno delati vso sezono, vsako sezono vedno boljše.«

Kul IN nadaljuje širjenje svojega znanja in navdiha za nove generacije kulinaričnih strokovnjakov skozi različna izobraževanja in gostovanja. Tokrat bodo slaščičarji Kul IN gostovali v ICP Maribor, kjer bodo 12. marca 2025 izvedli mojstrsko delavnico. Učenci ICP Maribor bodo širili svoje znanje o slaščičarstvu in spoznali delovne metodologije, ki se uporabljajo v Kul IN.

Vabimo vse zainteresirane za Kul IN programe, da se prijavijo na info@kulinst.com in se udeležijo dneva odprtih vrat v Mariboru 12. marca 2025, kjer bodo lahko dobili odgovore na vsa vprašanja o izobraževanju v Kul IN.

Naložba v izobraževanje za boljšo prihodnost

FOTO: Kul IN

Ne glede na to, ali ste mladi kuhar, ki šele začenja svojo kulinarično pot, ali izkušeni profesionalec, ki želi nadgraditi svoje spretnosti, izobraževanje je ključ do uspeha. Z vlaganjem vase skozi izobraževanje in mentorstvo si kuharji in slaščičarji lahko odprejo vrata uspešne in izpolnjene kariere. Kul IN ostaja eden vodilnih kulinaričnih izobraževalnih centrov, ki pomaga strokovnjakom doseči njihov polni potencial in pustiti neizbrisen pečat v svetu gastronomije.

Naročnik oglasne vsebine je Kul IN