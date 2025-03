Japonka je s 108 leti najstarejša brivka in frizerka na svetu

Japonka Šicui Hakoiši se je s 108 leti zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša brivka oz. frizerka (angl. female barber) na svetu. Profesionalno je začela striči pred več kot devetimi desetletji, poroča Guardian.

Dejala je, da ne namerava prenehati delati v svojem salonu v mestu Nakagava. Novinarjem je ob rekordu dejala, da je vesela nagrade in hvaležna skupnosti. Staršem se je zahvalila za dobre gene, ki ji omogočajo, da v tako visoki starosti še vedno dela. Priznala je, da zaradi bolečin v kolenu ne more striči tako pogosto, kot bi si želela, zato se omeji na le nekaj strank na mesec.

Hakoišijeva se je rodila 10. novembra 1916 kot četrti od petih otrok v kmečki družini v Nakagavi, takratni vasi, znani kot Ouči.

Pri komaj 14 letih se je sama preselila v Tokio in se zaposlila kot brivska vajenka, kjer je na skrivaj vadila svoje tehnike pozno v noč, medtem ko so se njeni kolegi družili. »Čim hitreje sem želela dohiteti oz. preseči starejše vajence, zato sem trdo delala in dala vse od sebe,« je v začetku leta dejala za časopis Asahi Šimbun.

Licenco za brivko je pridobila leta 1936, malo pred svojim 20. rojstnim dnem, in tri leta kasneje z možem Džirom odprla svoje podjetje. Obkrožena s prijatelji in sosedi, ki so prišli proslavit njen rekordni podvig, se je spominjala bede, ki je njeno družino prizadela med vojno.

Njen salon je bil uničen v zračnem napadu, zato se je morala vrniti v Nakagavo. Njen mož, ki je bil vpoklican v japonsko cesarsko vojsko, pa se iz vojne ni vrnil. Uradnega obvestila o njegovi smrti ni prejela do leta 1953. Tistega leta se je odločila odpreti enoprostorsko brivnico v Nakagavi.

Vsako jutro deset vaj

Svojo izjemno dolgoživost je pripisala desetim vajam, ki jih izvaja vsako jutro od svojega 70. leta. 108-letnica je bila sicer izbrana, da je nosila baklo na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Kot navaja Guardian, pa gospa ni edina, ki pri takšni starosti ostaja tako aktivna.

Leta 2023 je Guinness priznal Tomoko Horino za najstarejšo lepotno svetovalko na svetu s stotimi leti, medtem ko so lokalni mediji pred kratkim poročali o atletskih podvigih Kaneo Cukioka, 87-letne tekačice, ki je pred dvema letoma opravila tek na 160 kilometrov.

Starejši ljudje v Tokiu se ukvarjajo z vsem, od breakdancea do tekmovalnega nogometa. Japonska, družba, ki se zelo stara, je dom več kot 36 milijonom ljudi, starih 66 let ali več – kar predstavlja skoraj 30 odstotkov prebivalstva države – po podatkih ministrstva za notranje zadeve. Šicui Hakoiši je ena od 95.000 stoletnikov.