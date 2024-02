Japonska ostala brez lepotne kraljice

Pred dvema tednoma so za miss Japonske 2024 okronali v Ukrajini rojeno Karolino Šino. 26-letna manekenka se je v Nagojo preselila z materjo, ko je bila stara pet let, takrat je prevzela tudi očimov japonski priimek. Je prva naturalizirana državljanka, ki je zmagala na tekmovanju, in tudi najstarejša v zgodovini tega lepotnega tekmovanja.

Kmalu po zmagi so se začele javne polemike, ali je lahko Evropejka miss Japonske, glede na to, da njen obraz ne uteleša tradicionalnih lepotnih idealov Japonske. Na družbenih omrežjih se je usul plaz očitkov, da na tak način tekmovanje kaže diskriminacijo do japonskih oseb in da to »japonskim dekletom daje napačno sporočilo«. Nekdo, ki nima niti kapljice japonske krvi, bo predstavljal Japonke? je zapisal eden izmed uporabnikov družbenega omrežja X. Nekaterim drugim se je to zdela politična odločitev. »Če bi bila rojena kot Rusinja, ne bi zmagala. Kriterij je očitno določen politično. Kako žalosten dan za Japonsko,« se je glasil eden od komentarjev.

Polemike in razburjenje

Sodniki so poudarili, da so o svojem izboru popolnoma prepričani. »Karolina govori ter piše v lepi in tekoči japonščini. Bolj je Japonka kot mi,« je takrat za BBC dejala organizatorka tekmovanja Aj Wada. Tudi novopečena miss je takrat v čustvenem govoru dejala, da dvajset let živi kot Japonka, a da so vedno obstajale rasne ovire in primeri, ko se je čutila nesprejeta.« A vse polemike in razburjenja so bili očitno zaman.

Kmalu zatem je lokalni japonski tabloid razkril njeno afero s poročenim moškim, vplivnežem in zdravnikom. Organizatorji lepotnega tekmovanja so jo znova vzeli v bran, češ da lepotica ni vedela, da je moški poročen. Na koncu se je miss Japonske zlomila in priznala, da je vedela za njegov zakon in družino.

»Resnično mi je žal za velike težave, ki sem jih povzročila, in ker sem izdala tiste, ki so me podpirali,« je v javnem nagovoru dejala Karolina Šino in pojasnila, da je sprva afero zanikala, ker jo je popadla panika.

Organizatorji so že sprejeli njen odstop. Naslov miss Japonske naj bi do do konca leta ostal prazen.