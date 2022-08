Japonska poziva mlade, naj zaužijejo več alkohola

Mladi na Japonskem popijejo precej manj alkohola kot generacija njihovih staršev, kar se pozna tudi v japonski davčni blagajni. Japonska davčna agencija je zato začela kampanjo zbiranja idej, s katerimi bi povečali priljubljenost alkoholnih pijač med mladimi in s tem spodbudili gospodarstvo, na svoji spletni strani poroča britanski BBC.

Mladi, stari od 20 do 39 let, lahko v kampanji Sake viva posredujejo svoje ideje za povečanje porabe riževega vina, viskija, piva ali vina med svojimi vrstniki. Predloge lahko dajejo do konca septembra, nato pa bodo najboljše ideje izpopolnili s pomočjo strokovnjakov ter novembra posredovali končne predloge.

Nekateri ogorčeni

Japonski mediji poročajo o različnih odzivih na kampanjo. Nekateri so nad spodbujanjem nezdravih navad ogorčeni, drugi so na spletu objavili nekaj norih idej. Po navedbah organizatorjev kampanje je prodaja alkoholnih pijač na Japonskem upadla zaradi staranja prebivalstva ter novih navad, ki so posledice pandemije covida-19.

Podatki japonske davčne agencije kažejo, da so Japonci leta 1995 spili 100 litrov alkoholnih pijač na osebo letno, leta 2020 pa le še 75 litrov. Tudi dohodki od davka na alkoholne pijače so upadli. Po pisanju časnika The Japan Times so ti dohodki leta 1980 znašali pet odstotkov vseh, leta 2020 pa 1,7 odstotka.