Luka Dončić in LeBron James sta le gledala grškega orjaka, kako polni koš

Kaj zmorejo košarkarji Los Ageles Lakers brez Luke Dončića in LeBron Jamesa, in tudi brez Austina Reavesa, Ruija Hačimure, Doriana Finney-Smitha in Jarreda Vanderbilta? Davišnja tekma proti Milwaukeeja je bila odlična preizkušnja za moštvo trenerja JJ Redicka in tudi moštvo, kako deluje brez največjih zvezdnikov. Slovenskemu asu so v strokovnem štabu namenili počitek zaradi napornega ritma, saj so Kalifornijčani danes igrali že šesto tekmo v osmih dnevih, in lažje poškodbe gležnja, medtem ko je James že dlje časa na seznamu poškodovanih.

Zvezdniški trojček Los Angeles Lakers LeBron James (levo), Luka Dončić (v sredini) in Austin Reaves je zgolj spremljal dvoboj neenakovrednih tekmecev. FOTO: Jonathan Hui/Imagn Images Via Reuters Connect

Pred tednom dni je bil Milwaukee na domačem parketu prepričljiv zmagovalec (126:106), navkljub Dončićevimi 45 točkami, danes pa je bila razlika še višja. Gostitelji so bili brez moči proti favoriziranemu tekmecu, ki je imel na seznamu odsotnih le Damiana Lillarda, in izgubili z 89:118. Prvi zvezdnik na parketu v Crypto.com Areni Giannis Antetokounmpo je dosegel 29 točk, Gary Trent 23. Pri LA Lakers sta bila najučinkovitejša Dalton Knecht in Bronny James s po 17 točkami.

V noči na nedeljo (3.30) bo v v Crypto.com Areni gostoval Chicago, zatem pa bodo košarkarji Los Angeles Lakers niz štirih gostujočih tekem začeli v noči na torek v Orlandu.