Odpravite sodobne težave s pravo mešanico mineralov

Pomembno je, da v naš vsakdan vnesemo več blagodejne rutine, ki bo poskrbela za boljše počutje celotnega telesa in hkrati pripomogla tudi k boljši prebavi.

bodite aktivni vsak dan, dovolj bo tudi zmeren sprehod. Izbrana in raznolika prehrana: izogibajte se hitri prehrani, zmanjšajte količino zaužitega sladkorja in maščob, v svoje obroke vključite več zelenjave in vlaknin.

uživajte dovolj tekočine. Daleč najboljša izbira je voda. Izogibajte se umetnim odvajalom , saj hitro povzročijo dodatne težave.

, saj hitro povzročijo dodatne težave. Redno uživajte Donat: priporočljivo je, da ga uživate dvakrat na dan. Prvič ga pijte zjutraj na tešče, od 0,2 do 0,3 litra, naj bo sobne temperature ali rahlo segret v čim krajšem času (hitro pitje). Drugič ga pijte pred večerjo, 0,2 litra, in tudi ta naj bo segret na sobno temperaturo v čim krajšem času. To počnite, dokler se prebavne težave ne izboljšajo, v primeru kroničnega zaprtja pa to navado ohranjajte.

Od narave za naravo: Donat se v novi podobi poklanja materi naravi.

Zmanjšali bodo število plastike v okolju, saj bodo uporabili že uporabljene plastenke. Manj emisij CO 2 : s prehodom na 100-odstotno reciklirano embalažo bodo na letni ravni okolju prihranili 90 % emisij CO 2 .

Pri Donatu tako s prehodom na 100-odstotno reciklirane plastenke uresničujejo svojo vizijo družbeno zavedne, okoljsko odgovorne in trajnostne znamke.

Donat je naravna mineralna voda, ki na naraven način klinično dokazano podpira delovanje prebave in s tem skrbi za dobro počutje celotnega telesa. FOTO: Donat

Donat je več kot prava rešitev proti zaprtju

vpliva na nastajanje in izločanje žolča ter prebavnih encimov, ki imajo ključen vpliv na potek prebave in na kakovost absorpcije hranljivih snovi,

vpliva na izločanje žolča v prebavila, pomaga pri počasni peristaltiki žolča in tako preprečuje nastanek žolčnih kamnov ,

in tako , nevtralizira izločanje želodčne kisline in tako pomaga pri zgagi.

Vsestranski Donat za več življenjskih slogov

Tudi nova znanstvena odkritja poudarjajo, kako prebavni sistem in procesi, ki tam potekajo, vplivajo na zdravje telesa in celostno dobro počutje. Že informacija, da je v našem črevesju približno, nas opomni na to, da je skrb za prebavne funkcije zagotovo eden od najpomembnejših korakov za izboljšanje zdravja.Težave s prebavo, kot so zaprtje, zgaga in napihnjenost, so sodobne nevšečnosti, ki so med drugim pogosto povezane tako z napačno in neuravnoteženo prehrano kot s stresom in premalo gibanja.Donat je pijača s tradicijo, ki že desetletja skrbi za naše dobro počutje, vendar je hkrati vedno tudi v koraku s sodobnimi trendi.Da bi se poklonil naravi, ki ga je ustvarila, bo Donat v letu 2021 izpopolnil svojo obljubo o trajnostnem razvoju. Tako se marca na prodajne police podaja prenovljen inNova plastenka bo nadomestila klasično steklenico. S tem bodo pri Donatu uresničili dve zelo pomembni okoljski težavi:Donat odlikuje edinstvena kombinacija magnezija, kalcija, hidrogen karbonata in sulfata, ki pozitivno vplivajo na delovanje prebave in tako pripomorejo k splošnemu boljšemu počutju. Prav vsak od teh mineralov ima v našem telesu svojo funkcijo, vendar samo ta edinstvena mešanica omogoča celosten vpliv na prebavni sistem.Čeprav ga številni poznajo in uspešno uporabljajo predvsem v boju proti nadležnemu zaprtju, pa ima Donat v resnici še številne druge blagodejne učinke.Lastnosti in delovanja mineralov v različnih fizioloških stanjih so v številnih študijah znanstveno dokazali v Medical centru Rogaška, pa tudi drugje.Kako učinkuje Donat na naše telo?Pomembno je, da spoznate, kako pravilno piti Donat za največji učinek. Naložite aplikacijo, ki bo poskrbela, da nikoli ne boste pozabili na pitje Donata po izbranem načinu.Donat se je z leti popolnoma prilagodil različnim sodobnim zdravstvenim tegobam, predvsem pa je znal prisluhniti potrebam in željam svojih zvestih odjemalcev. Zato je na trg lansiral še dve uspešnici: Donat Detox in Donat Imuno.je namenjen vsem, ki živijo hitro in bi radi pomagali svojemu telesu z 21-dnevnim učinkovitim razstrupljanjem.pa omogoča okrepitev imunskega sistema na naraven način in vključuje 30-dnevni jedilnik, nasvete strokovnjakov ter predloge za vadbo in vaje za odpravljanje stresa.