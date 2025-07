Praznični piknik

Ameriški predsednik Donald Trump je začel celoletno obeleževanje 250-obletnice ZDA, a praznično vzdušje kali globok politični razkol. Sočasno s proslavami namreč poteka oster boj za njegov »veliki čudoviti zakon«, ki predvideva nižanje davkov in ostrejšo politiko do priseljencev. Na drugi strani mu demokrati nasprotujejo z diametralno nasprotno vizijo odprtih meja, obsežnih socialnih programov in poudarjanjem pravic manjšin, kar odraža boj dveh popolnoma različnih Amerik.

Ta razkol pa ni le političen, temveč sega globlje v družbo. Medtem ko Trump s poudarjanjem tradicionalnih vrednot in gospodarskega nacionalizma pridobiva celo delavski razred in manjšine, ga demokrati vidijo kot grožnjo, ki jo želijo sodno preganjati. Nekoč pragmatično reševanje sporov na voliščih je zamenjala retorika, ki obe strani postavlja na nasprotna bregova, pripravljena na boj za prihodnost države, ki je ob svojem jubileju nepomirljivo razdeljena.