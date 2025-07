Na območju Nadgorice pogorelo okrog šest hektarov gozda (FOTO in VIDEO)

Sinoči je zagorelo na območju Nadgorice pri Ljubljani. Nekaj okoliških prebivalcev so preventivno evakuirali, a so se zvečer že lahko vrnili na svoje domove. Obsežen gozdni požar je gasilo skoraj sto gasilcev s 26 vozili. V nesreči ni bilo poškodovanih. Policisti so zavarovali kraj, danes bodo opravili ogled in poskušali ugotoviti vzrok požara.

Z Gasilske brigade Ljubljana so zjutraj sporočili, da so ponoči požar pogasili: »V nočnih urah je v intervenciji sodelovalo 29 gasilcev z devetimi vozili, ki so gasili posamezna žarišča in nadzorovali območje pogorišča. Po ocenah je požar zajel približno šest hektarov gozdne površine. V zgodnjih dopoldanskih urah je možen prelet letal, ki bodo namenjena predvsem preventivnemu nadzoru in ogledu območja. Na terenu ostaja zmanjšano število gasilskih enot, ki bodo po potrebi v najkrajšem času sanirale morebitna nova žarišča.«

Poletni meseci prinašajo povečano požarno ogroženost naravnega okolja. FOTO: Komisija za Komuniciranje GZ Ljubljana

Pristojne službe so bile o požaru obveščene okoli pol osme ure zvečer. Zagorelo je med naseljema Nadgorica in Podgorica pri Ljubljani. Ogenj se je z dveh razširil na več kot šest hektarov gozda in plameni so se nevarno približali stanovanjskim objektom.

Na intervenciji so sodelovale tudi zračne enote, in sicer gasilski helikopterji, oba air tractorja ter helikopter Slovenske vojske. Oblasti so pri tem izdale poziv posameznikom, naj na območju požara ne upravljajo dronov, saj ti resno ogrožajo intervencijo iz zraka.

Požar pri Nadgorici. FOTO: R. Z.

Jure Dolinar iz Gasilske brigade Ljubljana je za sinočnje Odmeve dejal, da je bila intervencija zelo zahtevna zaradi strmega terena in izjemne vročine. Zgorelo je okrog šest hektarov gozda. Gasilci so požar zvečer pogasili, čez noč je na terenu ostala gasilska straža.

»Zahvaljujem se vsem sodelujočim, tako gasilcem kakor tudi našim zrakoplovom, kajti zaradi zelo hitrega odziva imamo ob tej uri že vse pod nadzorom,« je sinoči še povedal Dolinar.

V nočnih urah je v intervenciji sodelovalo 29 gasilcev z devetimi vozili. FOTO: Komisija za Komuniciranje GZ Ljubljana

Velika ogroženost naravnega okolja

Po nižinah bo danes predvsem v južni polovici države še velika toplotna obremenitev, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

»Poletni meseci prinašajo povečano požarno ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, vetra in suhe vegetacije lahko tudi najmanjša nepazljivost povzroči požar. Ob vsakem obisku naravnega okolja sta zato nujna previdnost in odgovorno ravnanje – izogibajmo se uporabi odprtega ognja, ne odmetavajmo predmetov, ki lahko zanetijo požar, in bodimo pozorni na morebitne znake ogroženosti v okolju,« so opozorili pri Gasilski brigadi Ljubljana.