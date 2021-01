Kako vem, da nakupujem v varni spletni trgovini

Tukaj je nekaj dejstev, ki vam dajo vedeti, da lahko zaupate določeni spletni trgovini:

Uporabljajte tudi mobilnike za spletno nakupovanje

Kakšen pomen pripisujete certifikatom spletnih trgovin

Ker pa se praktično ne moremo več izogniti in se tudi ne bomo izognili vpetosti v online svet, je več kot potrebna regulacija in zagotavljanje varnosti spletnih kupcev.Pomembnost online sveta se bo zagotovo še večala, saj iz leta v leto zaznavamo rast spletnega nakupovanja, leto 2020 pa jo je še pospešilo. Iz raziskave, ki jo je opravilo podjetje Valicon, lahko razberemo, da kar 71 % od 3758 anketiranih uporabnikov spleta opravi vsaj štiri nakupe letno (vir: Valicon).Kljub drastični porasti spletnega nakupovanja se moramo vprašati, ali so kupci sploh ozaveščeni o njegovi varnosti.Ustaljen nasvet za ohranjanje varnosti na spletu sicer pravi, naj se držimo tistih trgovcev, ki jih poznamo, vseeno pa se je treba zavedati, da smo v letu 2020 dobili ogromno novih trgovcev in tudi specializiranih trgovin, ki ste jih do zdaj opazili samo v fizičnem svetu in jim ravno tako lahko zaupamo, čeprav jih še ne poznamo.• trgovina ima certifikat SSL, kar pomeni, da je povezava na https strežniku,• stroški dostave in načini plačila so enostavno dostopni,• postopek vračila izdelkov je zapisan in lahko dostopen,• enostaven dostop do informacij o podjetju,• vidni so kontaktni podatki,• vidno je obvestilo o piškotkih in seznam piškotkov,• preberete lahko komentarje in ocene o izdelkih,• ob nakupu dobite obvestilo o naročilu in roku dostave.Vsak trgovec se mora nenehno prilagajati stanju in potrebam kupcev, tako da je izredno pomembno delovanje spletne strani tudi na mobilnih telefonih. Mobilna aplikacija trgovine je lahko ena izmed pokazateljev zanesljivega trgovca, seveda pa to nikakor ni ključnega pomena. Spletno nakupovanje vam lahko olajšamo tudi z enim namigom: naložite si aplikacijo Ceneje.si Gre za najboljšo osebno pomočnico za spletno nakupovanje pa tudi nakupovanje v živo.V mobilni aplikaciji lahko najdete več kot dva milijona izdelkov in primerjate ponudbe prek 450 spletnih trgovcev. Med ponudbami enostavno in hitro poiščete izdelek, izberete najboljšo ponudbo in opravite nakup v izbrani trgovini.Ravno preverjeni certifikati so dodaten znak, da nakupujete pri zanesljivem trgovcu. V ta namen smo na Ceneje.si razvili oznako CERTIFIED SHOP® , ki je simbol varnega spletnega nakupovanja. Zanesljivim trgovcem podeljujemo oznako zaupanja po temeljitem pregledu spletne trgovine, potrošnikom pa omogočamo, da si pred nakupom ogledajo oceno spletne trgovine in preberejo preverjena mnenja, ki jih kupci oddajo takoj po opravljenem nakupu. Oznako prepoznate po oznaki CERTIFIED SHOP® PREMIUM in oceni od 6 do 10. Na spletni strani certifiedshop.com si lahko ogledate celoten seznam trgovin, ki so pridobile našo oznako zaupanja.Na Ceneje.si vam vedno stojimo ob strani in stremimo k temu, da v ključni fazi vedno pomagamo kupcu, če se znajde v kakršnikoli zagati, trgovcem pa svetujemo, kako naj čim bolje optimizirajo svoje spletne strani.