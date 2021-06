Kamere na območju parka Virachey prvič ujele azijsko zlato mačko

FOTO: Kamboško ministrstvo za okolje/Reuters



Najredkejša družina mačk

Kamere so v provinci Ratanakiri na severo-vzhodu Kambodže prvič posnele redko vrsto divje mačke, ki nosi ime azijske zlate mačke, znanstveno klasificirane z oznako Catopuma temminckii. Njeno ime je poklon nizozemskemu zoologu, ki je deloval v 19. stoletju.Vrsta sodi med ogrožene predstavnice divjih mačk, zato so posnetki vzpodbudili upanje tamkajšnjih naravovarstvenikov. Azijska zlata mačka je uvrščena med ogrožene na rdečem seznamu Mednarodne zveze za ohranjanje narave (International Union for Conservation of Nature, IUCN).Tehta le od 9 do 16 kilogramov, med njenim plenom pa so mali sesalci, srnjad, opice in plazilci.Kot je novinarski agenciji Reuters povedals kamboškega ministrstva za okolje, so posnetki nastali na območju naravnega parka Virachey, in sicer v okviru trimesečnega raziskovanja. Kot je dodal, vrsta sodi v družino velikih mačk, ki je med obstoječimi najredkejša. Populacija teh divjih mačk je sicer včasih živela po celotni Kambodži.Zlata mačka je sicer tudi ime predstavnice divjih mačk na območju zahodne in centralne Afrike. Njena znanstvena oznaka je Caracal aurata, gre pa za vrsto, ki je v sorodu s karakalom in servalom. Tudi ta vrsta sodi med ogrožene.