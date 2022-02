Kdo je ta ženska? To nikakor ne morem biti jaz

Prvič po kraljičini javno izraženi »iskreni želji«, da vojvodinja Cornwallska prevzame naziv kraljica soproga, ko bo princ Charles postal kralj, se je Camilla v začetku tedna pojavila v javnosti med obiskom osnovne šole Roundhill v Bathu. Čeprav predvsem podpira moža, je v skoraj 17 letih kraljevega zakona tudi sama postala pokroviteljica ali predsednica približno 100 organizacij. Od ljubice, ki je uničila zakon princese Diane in v javnosti vzbujala posmeh s Tampongatom, je postala primerna za kraljevo ženo.

Vojvodinja Cornwallska se kot članica ožje kraljeve družine angažira predvsem pri temah, kot so zdravje, pismenost in podpora tistim, ki potrebujejo pomoč: starejšim, žrtvam spolnega in družinskega nasilja, zavzema se za opolnomočenje žensk, zdravo prehrano, živali, ples, dediščino in umetnost. Delovanje na teh področjih močno zaznamuje tudi prestolonaslednika, že štiri desetletja slovi kot velik okoljevarstvenik, varuh arhitekturne dediščine, biološko pridelane hrane, umetnosti oziroma risanju akvarelov pa se rad predaja celo sam. V ponedeljek se zaključuje največja razstava njegovih del, 79 pejsažev iz Anglije, Škotske, Francije, Tanzanije in od drugod v londonski kapeli Garrison, kjer je prinčeva fundacija uredila javni razstavni prostor.

Vojvodinja Cornwallska s prestolonaslednikom spremlja kraljico tudi pri njenih otvoritvenih govorih v parlamentu. Foto Pool New Reuters

Leta 2016 je kraljica prenesla mnoga svoja pokroviteljstva drugim članom kraljeve družine, nekaj jih je prevzela tudi Camilla, leta 2018, denimo, tudi za Royal Society of Literature. Svojo ljubezen do knjig v zadnjem času širi tudi s tako imenovano Bralno sobo vojvodinje Cornwallske, h kateri je privedel uspeh njenega bralnega seznama, ki ga je delila med pandemijo predlani. Znano je, da prebere vsa dela Bookerjevih nagrajencev, zelo rada gleda tudi televizijo.

Konec lanskega leta je priznala, da je odvisnica od legendarne BBC-jeve radijske serije The Archers, katere 70. obletnico so zaznamovali tudi s sprejemom v njeni londonski rezidenci Clarence House. Ko sta s položaja odstopila vojvoda in vojvodinja Susseška, pa je kraljica Camilli predala tudi obveznosti Meghan Markle, med drugim pokroviteljstvo nad nacionalnim gledališčem. Sicer pa je, kot navaja uradna stran valižanskega princa, njena kraljeva visokost tudi predana mati, mačeha, babica in babica Charlesovih vnukov. Vsako leto s hudo bolnimi otroki iz hospicev okrasi tudi božična drevesca v svoji londonski rezidenci. Predlani jih je prek zooma, lani pa jih je gostila v živo.

Pri rosnih 22 letih

Camilla Parker Bowles se je v kraljevo družino uradno primožila 9. aprila leta 2005, a je bila do tedaj – z nekajletnim premorom – več kot tri desetletja pomemben del prestolonaslednikovega življenja. Po zapisu na Britannici je Camilla Rosemary Shand dve leti mlajšega princa Charlesa spoznala na igri pola leta 1970, mnogi v njunem prijateljskem krogu so bili prepričani, da jo bo zaprosil tudi za roko.

Camilla Rosemary Shand se je leta 1973 poročila s Charlesovim prijateljem, vojaškim častnikom Andrewom Parkerjem Bowlesom, s katerim sta postala oče in mama Thomasu Henryju in Lauri Rose. Foto PA Images Via Reuters Connect

A se je leta 1973 poročila s Charlesovim prijateljem, vojaškim častnikom Andrewom Parkerjem Bowlesom. Rodila sta se jima sin in hči Thomas Henry in Laura Rose, a nekdanja Charlesova ljubimka je z možem ostala v krogu prinčevih tesnih prijateljev. Rojena pripadnikom višjega sloja je bila, kot je brati, spretna jahalka in je sodelovala v podeželskih plemiških aktivnostih, tudi v lovu na lisice. Leta 1986 sta s Charlesom obnovila razmerje, Diana jo je okrivila za razpad zakona, v katerem so bili, kot je pozneje leta 1995 dejala v slavnem intervjuju z Martinom Bashirjem na BBC, trije.

Leta 1993, le tri mesece po tem, ko sta Charles in princesa Diana uradno najavila ločitev, je odjeknil Tampongate, ki premore celo milejše poimenovanje – Camillagate, ko je v javnost prišel natančen transkript šestminutnega intimnega telefonskega pogovora iz leta 1989, polnega erotičnih fantazij poročenih ljubimcev. V spomin pa se je vtisnila predvsem izjava prestolonaslednika, da si želi, da bi se reinkarniral v Camillin tampon, da bi lahko kar živel v njej.

Med največjimi zanimivostmi, ki jih navaja slavna britanska enciklopedija, in to čisto pri vrhu gesla »Camilla, vojvodinja Cornwallska«, je, da je bila tudi Camillina praprababica Alice Keppel ljubica Charlesovega prapradeda kralja Edvarda VII. A kakšno je bilo zares življenje kraljeve ljubice proti koncu 20. stoletja, javnost, očarana nad princeso Diano, ni želela niti prisluhniti.

Camilla Parker Bowles je izhajala iz Charlesovega prijateljskega kroga, v njem je ostala tudi po svoji poroki. Na fotografiji je z lady Diano Spencer leta 1980. Foto PA Images Via Reuters Connect

Tudi njo so zalezovali paparaci

V enem redkih intervjujev, iz katerega je v You Magazinu rumenega časnika The Mail on Sunday nastal pravzaprav Camillin portret, bilo je junija leta 2017, tik pred njenim 70. rojstnim dnem, je priznala, da se je po tem, ko se je razvedelo za razmerje s princem Charlesom, tedaj je bila še poročena s prvim možem Andrewom Parkerjem Bowlesom, Charles pa z Diano, počutila kot ujetnica v svojem domu.

»Bilo je grozno, zelo neprijetno obdobje, še svojega najhujšega sovražnika ne bi želela spraviti v kaj takšnega. Brez družine tega ne bi mogla preživeti,« je priznala. V oporo sta ji bila vselej njena mlajša sestra, notranja oblikovalka in trgovka s starinami Annabel Elliot, ter brat, potopisni novinar in avtor BBC-jevih dokumentarcev Mark Roland Shand, ki je leta 2014 na Manhattnu nerodno padel in pozneje v bolnišnici umrl, star komaj 62 let, pred paparaci pa jo je hodil reševat tudi oče. Na vrhuncu njene nepriljubljenosti so tudi njo zalezovali.

Prvič so ju videli javno skupaj leta 1999, ko sta zapuščala zabavo ob 50. rojstnem dnevu Camilline sestre Annabel Elliot v pariškem hotelu Ritz. Foto Via Reuters Connect

Njen sin Tom Parker Bowles se je v tem časopisnem portretu spominjal, da so jim paparaci povsod sledili, da so imeli v svojem domu v Middlewick Housu (po ločitvi zakoncev Parker Bowles ga je kupil bobnar Pink Floydov Nick Mason) v kopalnici kar daljnogled, in eden od družinskih članov je vsako jutro pogledal, koliko zalezovalcev se skriva v grmovju. »Prepoznali smo jih po odblesku njihovih objektivov. Na vrhuncu jih je bilo vsako jutro po ducat zunaj. To se nam je zdelo povsem normalno.«

Leta 1995 se je Camilla ločila od Andrewa Parkerja Bowlesa, ta se je leto pozneje poročil s članico njunega prijateljskega kroga, ločenko Rosemary Pitman, ki naj bi bila po nekaterih navedbah prav tako njegova dolgoletna ljubica. Camilla in Charles sta se javno prvič pojavila skupaj leta 1999, fotografi so ju ujeli, kako odhajata iz pariškega hotela Ritz.

Ko sta 10. februarja 2005 najavila zaroko, jima je kraljica Elizabeta II. javno podelila blagoslov, a se z možem princem Filipom ni udeležila polurnega civilnega poročnega obreda, poročni priči sta bila princ William in Camillin sin Tom Parker Bowles. Se je pa udeležila cerkvenega blagoslova para v kapeli svetega Jurija v Windsorju in po obredu v gradu priredila sprejem za mladoporočenca, a kot so te dni ob kraljičini najavi zapisali v tabloidu Daily Mirror, se kraljica z novo snaho ni želela pogovarjati, namenila ji je le 52 sekund za uradno fotografijo.

Od ljubice, ki je uničila zakon princese Diane in v javnosti vzbujala posmeh

s Tampongatom, je postala primerna za kraljico soprogo.

Sama si je želela (p)ostati vojvodinja

Tedaj se je le 10 odstotkov Britancev strinjalo, da bi Camilla nekoč postala kraljica. Tudi sama je ob poroki izrazila željo, da ne bi bila imenovana za princeso niti pozneje kraljica, kar ji je sicer zagotovila poroka s prestolonaslednikom. Odločila se je, da po enem Charlesovih mladostnih nazivov postane vojvodinja Cornwallska, ko bi njen mož postal kralj, pa da bi zgolj postala njena visokost princesa soproga.

Tudi kraljica Elizabeta II. je šele sčasoma sprejela sinovo ljubico za svojo zaupnico. Na fotografiji sta v Ascotu junija 2019. Foto John Sibley Action Images Via Reuters

V omenjenem intervjuju pred petimi leti je dejala, da je to, da ostane prizemljena, edino zagotovilo za preživetje v kraljevi družini. »Pa tudi da se znaš smejati samemu sebi, ker če tega ne zmoreš, lahko tudi obupaš. Včasih si mislim: Kdo je ta ženska? To nikakor ne morem biti jaz.« Prepričana je, da ji je njena vzgoja gotovo pomagala k lažjemu življenju v kraljevi družini. »Čeprav se sliši snobovsko, smo šolo zapustili pri 16 letih, na univerzo so šli le največji pametnjakoviči. Namesto tega smo šli v Pariz in Firence in spoznavali življenje in kulturo ter kako se obnašati in pogovarjati z ljudmi,« je dejala. Izobraževala se je tako v Angliji, kjer je prekinila šolanje, nadaljevala ga je pozneje Švici, pol leta je študirala francoščino na inštitutu Britannique v Parizu.

Kljub kraljevemu življenju je ohranila svoje zasebno podeželsko zatočišče, Ray Mill v Wiltshiru, kjer si po navadi polni baterije, kupila si ga je po ločitvi od moža in tam živela med letoma 1996 in 2003, stoji pa le 15 minut stran od posestva Highgrove, kjer pogosto živi zdaj. Kot je priznala za BBC po prvem valu pandemije, ni mogla dočakati, da objame svoje vnuke – ima jih pet –, in da je »zelo, zelo vesela«, da je na srečanjih prek zooma lahko nosila kavbojke. Njene dneve ji poleg kraljevih dolžnosti krajšata psa Beth in Bluebell iz londonskega zavetišča Battersea.