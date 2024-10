Kdo so milijarderji, ki podpirajo Kamalo Harris in Donalda Trumpa

V reviji Forbes so razkrili imena okoli sto milijarderjev, ki v ozadju predsedniške kampanje podpirajo ali nekdanjega predsednika Donalda Trumpa ali podpredsednico Kamalo Harris. Toda v nasprotju z najbogatejšim človekom na svetu Elonom Muskom, ki je eden od največjih donatorjev v Trumpovi republikanski kampanji, so se številni bogataši, med njimi tudi Warren Buffett in Mark Zuckerberg, odločili, da bodo kampanjo podpirali iz ozadja.

Novinarji Forbesa so navedli 79 milijarderjev, ki podpirajo Kamalo Harris, in 50, ki podpirajo Trumpa, seznam bodo do predsedniških volitev 5. novembra še posodobili. Po njihovih ugotovitvah veliko ameriških petičnežev finančno podpira enega ali drugega, vendar bodo višine donacij objavljene šele po volitvah. Milijarderji, ki se nagibajo k izvolitvi Kamale Harris, se zdijo nekoliko neskladni, ugotavljajo v Forbesu, saj podpredsednica Trumpa pogosto kritizira zaradi zavzemanja za politike, naklonjene milijarderjem. A obstajajo tudi praktični razlogi, da so izjemno bogati Američani morda bolj naklonjeni demokratski kandidatki, ocenjujejo v reviji.

Čeprav je French Gates, nekdanja soproga Billa Gatesa, med gorečimi podporniki Kamale Harris, soustanovitelj Microsofta uradno ni podprl nobenega kandidata.

Najbogatejši na svetu molčijo

V pismu, ki ga je minuli mesec podpisalo dvanajst milijarderjev in izraža podporo demokratski predsedniški kandidatki, so bogataši izrazili prepričanje, da bo Kamala Harris »še naprej spodbujala poštene in predvidljive politike, ki se zavzemajo za pravno državo, stabilnost in zdravo poslovno okolje«. To po mnenju revije Forbes kaže na podporo statusu quo v gospodarstvu in stabilnemu delniškemu trgu. Nedavna raziskava med bogatimi vlagatelji je namreč pokazala, da bodo imeli sektorji tehnologije, zdravstvenega varstva in trajnostnega razvoja največ koristi od zmage Kamale Harris.

Številni bogataši finančno podpirajo enega ali drugega kandidata, vendar bodo donacije objavljene šele po volitvah. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Med milijarderji, ki se niso opredelili do nobenega kandidata, je Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona, ki je po poskusu atentata na Trumpa 13. julija zapisal, da je »Trump pokazal izjemno milost in pogum pod dobesednim ognjem«, vendar ga finančno ni podprl. Tudi Mark Zuckerberg, ustanovitelj facebooka, in Warren Buffett, eden od najbolj znanih vlagateljev na svetu, sta v tej predsedniški tekmi molčala. Čeprav je French Gates, nekdanja soproga Billa Gatesa, med gorečimi podporniki Kamale Harris – njena donacija v višini 13 milijonov ameriških dolarjev naj bi jo celo uvrstila med največje posamezne donatorje –, soustanovitelj Microsofta Gates uradno ni podprl ne Kamale Harris ne Trumpa. »Drugim ljudem ne govorim, kako naj glasujejo«, je dejal Bill Gates.

Donacije in podporniki

Po pisanju Forbesa Kamalo Harris podpira 79 ameriških milijarderjev, od tega jih je 28 doniralo milijon ameriških dolarjev (dobrih 922.000 evrov) skupinam, ki podpirajo demokratsko kandidatko. Med njenimi donatorji in podporniki so denimo Michael Bloomberg, soustanovitelj Bloomberga in nekdanji župan New Yorka, Reid Hoffman, soustanovitelj LinkedIna, Reed Hastings, soustanovitelj in izvršni predsednik Netflixa, ter tudi Laurene Powell Jobs, vdova Steva Jobsa, soustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja družbe Apple. Med njenimi podporniki sta tudi glasbena zvezdnika Bruce Springsteen in Taylor Swift.

V Forbesu je identificiranih tudi 50 milijarderjev, ki podpirajo Donalda Trumpa, in objavljen seznam 26 bogatašev, ki so za njegovo kampanjo donirali najmanj milijon ameriških dolarjev. Med njimi so Andrew Beal, ustanovitelj in predsednik uprave bank Beal in Beal USA, Antonio Gracias, eden od prvih institucionalnih vlagateljev v družbo Tesla, poslovnež Timothy Mellon, dedič bančnega imperija Mellon, ter seveda Elon Musk, izvršni direktor Tesle in Spacexa, ki je v zadnjem četrtletju doniral kar 75 milijonov dolarjev.