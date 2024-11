Kdo so najvplivnejši pravniki v državi

Na portalu IUS-INFO poteka izbor »deset najvplivnejših pravnikov« izmed dvajsetih predlaganih finalistov. V prvem delu izbora so obiskovalci portala predlagali več kot 60 različnih pravnikov, dvajset imen, ki so prišla v ožji izbor je bilo predlaganih največkrat.

Finalisti za naziv enega izmed desetih najvplivnejših pravnikov so tako Matej Accetto, Sara Ahlin Doljak, Matej Avbelj, Miro Cerar, Rok Čeferin, Valentina Franca, Janja Hojnik, Šime Ivanjko, Klemen Jaklič, Miha Juhart, Vlasta Nussdorfer, Marko Pavliha, Ernest Petrič, Nataša Pirc Musar, Zvjezdan Radonjić, Ivan Simič, Miha Šepec, Luka Martin Tomažič, Verica Trstenjak in Jan Zobec.

Izbor finalistov je sicer dokaj presenetljiv, najbolj v oči bode ime Zvjezdana Radonjića, ki je bil zaradi obrekovanja in razžalitve obsojen tožilke in sodnice prejšnji mesec obstojen na 9000 evrov denarne kazni, na sodišče pa so ga morali privesti v lisicah.

Izbor najvplivnejših pravnikov bo potekal še do 26. novembra, po preštetju vseh glasov bodo 27. novembra objavila imena desetih najvplivnejših pravnikov v letu 2024 po izboru obiskovalcev spletnega portala.