Kevin Spacey ni kriv spolnega napada na mladoletnika

Newyorška porota je znanega filmskega igralca Kevina Spaceyja v četrtek razglasila za nedolžnega v primeru spolnega napada na tedaj mladoletnega igralca Anthonyja Rappa. Kot je pojasnila, Rappu ni uspelo dokazati, da ga je Spacey otipaval po intimnih delih telesa. Porota je za soglasen sklep po devetih dneh sojenja potrebovala manj kot uro.

Triinšestdesetletni Spacey je kmalu po razglasitvi sodbe zapustil sodišče in govoril z novinarji. Je pa izjavo za medije dal njegov odvetnik, ki je dejal, da je njegova stranka hvaležna, a živi v državi, kjer imajo državljani pravico do sojenja pred nepristransko poroto, ki odločitve sprejema na podlagi dokazov, in ne govoric ali družbenih omrežij.

Zvezdnik serije Zvezdne steze: Discovery, zdaj 50-letni Rapp, je septembra 2020 vložil civilno tožbo proti Spaceyju zaradi nagovarjanja in domnevnega spolnega napada na zabavi na Manhattnu leta 1986, ko je bil Rapp star 14 let, Spacey pa v poznih 20. letih. Od slavnega igralca je zahteval 40 milijonov dolarjev odškodnine.

Spacey, zvezdnik serije Hiša iz kart, ki je svetovno slavo tlakoval od osemdesetih let prejšnjega stoletja v filmih, kot sta Osumljenih pet in Lepota po ameriško, je vedno zanikal obtožbe o spolni zlorabi. To je ponovil tudi v ponedeljek na sodišču v New Yorku.

Zvezdnik serije Zvezdne steze: Discovery, zdaj 50-letni Rapp, je septembra 2020 vložil civilno tožbo proti Spaceyju. FOTO: Brendan McDermid/Reuters

Rapp je trdil, da ga je Spacey odpeljal domov z zabave in ga dvignil v naročje, položil v posteljo in se ulegel nanj. Po njegovih trditvah sta bila oba sicer oblečena. Rappu je po njegovih besedah uspelo pobegniti iz hiše, Spacey pa da je šel za njim in ga vprašal, ali res želi oditi.

Spacey je priznal, da je Rappa in igralca Johna Barrowmana srečal po svoji predstavi na Broadwayju v igri Long Day's Journey into Night. Peljal ju je na večerjo, v nočni klub in povabil k sebi domov. Tam se je po lastnih besedah spogledoval z Barrowmanom, ki je bil takrat star 19 let, Rappa pa je pustil pri miru. Barrowman in Rapp sta po njegovih besedah potem skupaj odšla, kar je Barrowman potrdil v svoji izjavi in tožba je bila že s tem pokopana.

Spacey je po objavi obtožbe leta 2017 javno izjavil, da se ne spomni, da bi imel kaj z Rappom, a bi mu bilo žal, če bi bilo to res. S tem naj bi po nasvetu menedžerja poskušal zajeziti krizo in ni hotel sramotiti domnevne žrtve. »Zdaj mi je za tisto izjavo žal,« je dejal Spacey.

Rapp sicer ni edini, ki je Spaceyja obtožil spolnega nadlegovanja ali napada, zaradi česar je šla njegova dotlej uspešna kariera po zlu. Spacey se je umaknil iz javnosti, ko je prišel v ospredje že na začetku gibanja #jaztudi pred petimi leti.