Kje je Nancy, kje je Nancy?

Če kdo, potem Nancy Pelosi pozna umetnost moči. Nekdanja predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa, dolga leta najvplivnejša ženska v ameriški politiki, tudi danes ni le »emeritus«, ki poseda v svojem kalifornijskem domu in rešuje križanke. Pred tedni je imela menda ključno vlogo pri prepričevanju predsednika Bidna, da izstopi iz predsedniške tekme. The Art of Power (Umetnost moči) je njena druga knjiga. V prvi iz leta 2008 Spoznajte svojo moč: Sporočilo ameriškim hčeram je opisala svojo mladost.