Kje se je rodil prvi otroček v novem letu?

Prva novorojenčka v letošnjem letu sta se minuto čez polnoč rodila v porodnišnici v Ljubljani. Oba sta dečka, enemu je ime Jakob, drugemu pa Jakub, so za STA povedali v porodnišnici, kjer so se do zgodnjega jutra rodili še trije dečki. Kot prva deklica letos pa je ob 00.44 privekala na svet Živa v Novem mestu.

Jakob je imel ob rojstvu 3290 gramov, dolg pa je bil 50 centimetrov. Jakub je bil medtem težak 4350 gramov in dolg 55 centimetrov. Pa tudi zadnji otrok, ki se je v Ljubljani rodil lani, je bil deček. Na svet je prišel ob 22.09 težak 3950 gramov in dolg 55 centimetrov.

V letu 2024 so imeli v ljubljanski porodnišnici 4773 porodov, kar je približno tri odstotke več kot leto prej. Rodilo se je 4880 otrok, med njimi je bilo 98 parov dvojčkov, trikrat trojčki in četverčki. Na slednje so v porodnišnici še posebej ponosni, saj gre za zelo redek dogodek, je v izjavi povedal predstojnik Porodnišnice Ljubljana Gorazd Kavšek.

Med otroki, rojenimi v Ljubljani, je bilo lani 52 odstotkov dečkov, katerih je vedno malenkost več, je še dejal Kavšek. Najlažji novorojenček je tehtal le 390 gramov, najtežji pa 4920 gramov, je dodal.

V Mariboru je kot prva letos ob 1.15 prišla na svet deklica, težka 3710 gramov in dolga 50 centimetrov. Zadnji v lanskem letu pa se je v torek ob 22.59 rodil deček, težak 3470 gramov in dolg 50 centimetrov.

V Celju se je kot prvi v novem letu ob 4.52 rodil deček, težak 3530 gramov in dolg 53 centimetrov. Kot zadnja v lanskem letu pa je ob 23.41 prišla na svet deklica, ki je imela 2710 gramov in 47 centimetrov.

Tudi v Brežicah je kot prvi otrok v novem letu prišel na svet deček. Razveselili so se ga pet minut čez polnoč. Težak je bil 3500 gramov in dolg 54 centimetrov. Prav tako je bil deček zadnji rojeni otrok v lanskem letu v tej porodnišnici. Rodil se je ob 23.01, težak je bil 3230 gramov in dolg 51 centimetrov.

V Novem mestu so se danes poleg Žive, težke 3090 gramov in dolge 50 centimetrov, do jutra rodili še ena deklica in dva dečka. Pa tudi zadnji rojeni otrok v lanskem letu je bila deklica. Rodila se je ob 13.14 težka 3470 gramov in dolga 50 centimetrov.

Prav tako so kot prvega otroka letos zibali deklico v Slovenj Gradcu. Rodila se je ob 2.19 težka 2480 gramov in dolga 47 centimetrov. Prav tako je bila zadnji otrok, ki se je tam rodil lani, deklica. Povili so jo ob 23.05, težka je bila 3600 gramov in dolga 54 centimetrov.

Na Ptuju se je kot prva letos ob 6.16 rodila deklica s 3720 grami teže in 55 centimetri dolžine. Zadnji, ki se je v tej porodnišnici rodil lani, pa je bil ob 18.32 deček, težak 2340 gramov in dolg 46 centimetrov.

V Murski Soboti je prva letos ob 7.04 na svet prijokala deklica, težka 2900 gramov in dolga 48 centimetrov. Prav tako je bila deklica zadnja, ki se je rodila lani. Povili so jo ob 11.46 težko 4350 gramov in dolgo 53 centimetrov.

V Kranju se je kot prvi letos 13 minut čez polnoč rodil deček, težak 3106 gramov in dolg 50 centimetrov. Prav tako je bil tudi zadnji, ki se je rodil pri njih lani, deček. Na svet je prijokal ob 20.26 težak 3990 gramov in dolg 54 centimetrov.

Na Jesenicah se je kot prva letos ob 1.38 rodila deklica s 3470 grami teže in 52 centimetri dolžine. Prav tako je bila deklica zadnji otrok, ki se je pri njih rodil lani. Na svet je prišla ob 22.23 težka 3080 gramov in dolga 51 centimetrov.

V Postojni, Šempetru pri Gorici, Trbovljah in Izoli letos do 9. ure še niso zibali.