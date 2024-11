Sankališča in smučišča so pripravljena

Čeprav je prvi sneg razveselil marsikaterega zimskega navdušenca, sankanje in smučanje ob prihajajočih koncih tedna še ne bo mogoče. Prvi letošnji sneg je obilneje pobelil površine višje ležečih krajev, med drugimi tudi smučišč in sankališč.

Tako na Ljubelju kot na Veliki planini so za Delo povedali, da je zapadlo od deset do 15 centimetrov snežne odeje. Na Veliki planini to žal ni dovolj za odprtje sankališča, saj priprava tovrstnih prog zahteva večjo količino snega. Kljub temu si obetajo boljšo sezono kot lani in pričakujejo večje količine snežnih padavin v drugi polovici decembra.

Po košček zimske idile se lahko odpravite tudi na Lovrenška jezera. (Fotografija je arhivska.) FOTO: Beti Burger/Delo

Na Krvavcu sankanje ta konec tedna še ne bo mogoče, kljub temu da je tam zapadlo okoli 20 centimetrov snega. Prihajajoča smučarsko-sankaška sezona bo odvisna predvsem od temperatur, ki najbolj vplivajo na izdelavo umetnega snega. Na Krvavcu si zaradi napovedi otoplitve zato še ne obetajo odprtja sezone.

Na Pokljuki prav tako že urejajo smučarsko-tekaške proge, a tudi te zaenkrat še niso odprte.

Kljub temu da za zdaj sankališča ostajajo zaprta, lahko zimsko idilo najdemo tudi v drugačnih aktivnostih. S primerno obutvijo in toplimi oblačili se lahko odpravite v hribe in med drugimi obiščete Lovrenška jezera in od 6. decembra naprej tudi Čarobni gozd Poti med krošnjami na Pohorju, ki ga bodo v zimskem času krasile praznične lučke.

Čarobni gozd se ponaša z raznoliko paleto svetlobnih instalacij z več kot dvema kilometroma nočnih luči, 12 gozdnimi živalmi, velikimi okraski, božičnim drevesom in drugimi presenečenji ob poti, je zapisano na njihovi spletni strani. Sprehod po Čarobnem gozdu med krošnjami bo odprt za obiskovalce do vključno 7. januarja 2025.

V Ljubljani bodo praznične lučke letos zasvetile konec novembra. (Fotografija je arhivska.) FOTO: Leon Vidic/Delo

V Ljubljani se bodo praznične luči letos prižgale 29. novembra.