Ko se vam pridruži nov pasji član

Pripravite svoj dom

skrijete in zaščitite vse električne kable,

umaknete oz. pospravite vsa zdravila, kemikalije in druge gospodinjske predmete, ki so lahko nevarni,

sobne rastline pospravite na mesto, kjer jih vaš pes ne bo mogel doseči in žvečiti listov,

koš za smeti pokrijete, še bolje pa je, če ga pospravite v omaro,

pospravite tudi perilo, obutev in druge drobne predmete, ki bi jih vaš pes lahko prežvečil ali pogoltnil.

FOTO: Getty Images

Pes potrebuje svoj prostor



Osnovna pasja oprema

transportni boks za prevažanje,

povodec,

nastavljiva ovratnica ali oprsnica,

»identifikacijska značka«,

posodi za hrano in vodo,

hrana za pse,

pasja postelja in

podloga za mladička.

FOTO: Getty Images

Prvič k veterinarju

Psa tudi zavarujte

Zavarovalnici Triglav lahko v sklopu prenovljenega zavarovanja za male živali, za vse zdrave in čipirane pse od 2. meseca starosti do izpolnjenega 7. leta sklenete



Osnovno zavarovanje je zavarovanje stroškov zdravljenja zaradi bolezni ali nezgode, ki je vseživljenjsko, kar pomeni, da nima zgornje starostne omejitve.

Več informacij o zavarovanju psov in o tem, v katerih primerih ga pasji vodniki najpogosteje uporabijo, preverite v članku.

Že pred prihodom pasjega ljubljenčka morate tudi poskrbeti za določene stvari, da bodo njegovi prvi dnevi v novem domu čim manj stresni. Kje začeti in kaj lahko uredite kasneje, po prihodu psa?Še preden domov pripeljete psa, morate poskrbeti, da so prostori, do katerih bo imel pes dostop, zanj varni. Še posebej mladički so namreč polni energije in bodo prevohali ter poskušali pregristi čim več. Tako bodo zagotovo spoznali svoj novi dom, a pomembno je, da je njihovo raziskovanje varno. Še pred prihodom zato preverite, kaj vse bi vaš pes lahko dosegel s tačkami in z gobčkom, in to umaknite.Pazite, da:Če bo pes bival v notranjosti vašega doma, mu v mirnem kotičku uredite njegov prostor, kamor se bo lahko umaknil vedno, ko bo potreboval počitek. Pozorni bodite, da bo prostor dovolj velik, da bo psu udobno. Za čas, ko vas ne bo doma, je priporočljivo tudi, da se njegov prostor lahko ogradi. Tako vas bo lahko počakal, ne da bi pri tem poškodoval sebe ali vaše stvari.Tudi če boste psu njegov prostor uredili zunaj, naj bo dovolj velik. Zagotoviti morate tudi, da bo pasja uta vašemu psu poleti zagotavljala zaščito pred soncem in vročino, pozimi pa pred nizkimi temperaturami in vetrom.Priporočljivo je, da za psa na začetku kupite le osnovno opremo, vse drugo pa lahko dokupite kasneje, ko bo vaš pes rastel in razvijal svoje potrebe. Med osnovno pasjo opremo, ki jo boste potrebovali, spadajo:Prvi obisk pri veterinarju opravite v nekaj dneh po tem, ko psa pripeljete domov. Prvi pregled, ki je v večini veterinarskih klinik namenjen kliničnemu pregledu mladička, je po navadi za pse do starosti treh mesecev brezplačen. Veterinar bo vašega psa, če je mladiček, cepil, tudi razglistil, če to še ni bilo urejeno, in čipiral ter mu izdal potni list.Skrb za psa poleg vsega naštetega vključuje tudi zavarovanje. Čeprav psi prinesejo veliko radosti in veselja, lahko v primeru bolezni, poškodb ali pa če povzročijo škodo, hitro nastanejo nepredvideni stroški. Ti pa so pogosto tudi precej visoki.Poleg kritja stroškov zdravljenja lahko zavarovanje še razširite z drugimi dodatnimi zavarovanji in ga popolnoma prilagodite svojim željam in potrebam psa: asistenca, stroški nastanitve živali zaradi hospitalizacije zavarovanca, odgovornost lastnika psa za škodo na osebah ali stvareh, nastalo zaradi napada ali ugriza, stroški iskanja izginule ali ukradene živali, zavarovanje psa med prevozom, zavarovanje psa v tujini, pogin psa, stroški pokopa psa, izguba namenske sposobnosti.Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav