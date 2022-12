Kolekcija, ki je našla navdih v Claudu Monetu

Navdih

Leta 1893 je Monet kupil kos zemlje z ribnikom blizu svojega doma v Givernyju v Franciji. Tam je že stal pisan cvetlični vrt, a sčasoma je Monet želel ustvariti vodni vrt po japonskem navdihu, ki bi »ugajal očem in imel elemente za slikanje«. Samo leta 1899 je naslikal 18 slik z mostom. Na splošno je vodni vrt odražal Monetovo občudovanje japonskega spoštovanja narave in izjavil je: »Moje najlepše delo je moj vrt.«

Most deluje kot povezovalec med obema stranema in pusti svojega obiskovalca lebdeti nad čudovitim, z lokvanji napolnjenim ribnikom. Ideja je navdihnila oblikovalce FREYWILLE za ta barvni dizajn.

FOTO: FREYWILLE

O dizajnu

Impresionistični slikarski slog Clauda Moneta je bil interpretiran z različnimi značilnimi potegi čopiča in ujet na emajlu. Dragocen bleščeč 24-karatni zlati prah je postavljen na slikano nebo in odseve ribnika. Med drugimi posebnimi barvnimi variacijami so bile uporabljene interferenčne barve, da bi poudarile vodne odseve s svojim lesketanjem. Trs in lokvanji mejijo na zlat ribnik. Cvetje in veliki cvetovi v svetlih in živahnih barvah dopolnjujejo celotno sliko. Lepo upodobljen most daje perspektivo in merilo zasnove. Ta kolekcija je na voljo v klasični in 18-karatni ediciji.

Naročnik oglasne vsebine je FREYWILLE Ljubljana