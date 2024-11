Razočarani ameriški volivci za štiri leta na križarko

Ameriška potovalna agencija razočaranim volivcem ponuja možnost, da preskočijo nov mandat ameriškega predsednika Donalda Trumpa – tako, da se za štiri leta odpravijo na križarjenje po svetu. Potovanje stane 160.000 dolarjev, za dva ima nekaj popusta in ga je mogoče dobiti za 256.000 dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Glavni izvršni direktor podjetja Villa Vie Residences Mikael Petterson je sicer za medijsko hišo Fox News razložil, da so paket križarjenja pripravili že pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 5. novembra in ga niso strankarsko opredelili.

»Menimo, da imamo popoln izdelek za tiste, ki so rekli, da bodo zapustili državo, če XYZ zmaga na volitvah,« je dejal Petterson.

Če bi zmagala demokratka Kamala Harris, bi se na morje podali bogati Trumpovi privrženci, podjetje pa zdaj upa na podobno bogate demokrate.

Po vsakih volitvah se najde velika skupina razočaranih, ki napovedujejo izselitev iz države ob neugodnem izidu. FOTO: Hannah Beier/Reuters

Petterson je razložil, da se po vsakih predsedniških volitvah v ZDA najde velika skupina razočaranih, ki napovedujejo izselitev iz države, zato so se odločili, da jim to omogočijo. Kljub temu da je na letošnjih volitvah zmagal republikanski kandidat, Petterson poudarja, da so med njihovimi strankami tudi takšni, ki se nagibajo desno.

Za tiste manj pesimistične demokrate, ki upajo, da bo njihova stranka čez dve leti na volitvah sredi predsedniškega mandata znova prevzela večino v ameriškem kongresu, pa podjetje ponuja dve leti križarjenja za polovično ceno.