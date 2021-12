Krožniki, ki so Ano Roš izstrelili med zvezde

V nadaljevanju preberite:

Ta teden Hišo Franko srečujemo na ulicah prestolnice. Zelo dobesedno: v atriju glavne pošte so za nekaj dni odprli priložnostno restavracijo in ekipa s hrano teka čez Čopovo ulico, iz kuhinje bližnjega hotela. Posebnost tega pop-upa, kot pravimo, je tudi to, da so prvič sestavili meni, ki je kombinacija njihovih najbolj uspešnih krožnikov. Posamezni med njimi segajo leta nazaj, na same začetke te najuspešnejše slovenske restavracije. Katerim lahko rečemo, da so ikonični, s katerimi je mogoče povedati praktično vse? Po zgodbah petih krožnikov smo se sprehodili z Ano Roš.