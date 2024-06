Leteča škoda in kura na raketni pogon v Mrzlem studencu

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so strokovnjaki za razstreliva bolj nervozni v bližini škatle petard kot v kombiju, polnem vojaškega eksploziva? Kako daleč odfrči jezik iz vojaškega škornja, ki je postavljen na vojaški plastični eksploziv v velikosti mila? Zakaj je barva dima ob eksploziji pomemben podatek za kriminaliste, ki preiskujejo kraj eksplozije? Vse to in še več smo izvedeli med obiskom tečaja za kriminaliste v Gotenici.