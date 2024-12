Leto 2024 je zaznamovalo gnitje možganov

Več kot 37.000 uporabnikov spleta je med šestimi predlogi založbe Oxford University Press za besedo leta, ki se izteka, izbralo besedo brainrot, torej gnitje možganov. Izraz pomeni miselno otopelost, ki se ljudi poloti po čezmernem spremljanju nezahtevnih in trivialnih vsebin, običajno na spletu.

Beseda leta založbe, ki med drugim izdaja Oxfordov angleški slovar, odraža vsakoletno razpoloženje in svetovne trende. Lani je beseda leta postala rizz, slengovski izraz za karizmo, ki pomeni slog, šarm, privlačnost in sposobnost, da pritegnemo romantičnega partnerja, predlanskim pa goblinski način (goblin mode), ki označuje hedonistično zavračanje družbenih pričakovanj brez skrbi za lastno podobo.

Od skromnosti do škarta

Predsednik Oxford Languages, vodilne svetovne založbe za slovarje, Casper Grathwohl je po poročanju Guardiana o izboru besede leta dejal: »Gniloba možganov govori o eni od nevarnosti virtualnega življenja, ki smo jih zaznali, in o tem, kako izrabljamo svoj prosti čas. Zdi se kot upravičeno naslednje poglavje v pogovoru o človeštvu in tehnologiji. Ni presenetljivo, da je toliko ljudi sprejelo izraz in ga podprlo kot našo letošnjo izbiro. Fascinantno se mi zdi tudi, da sta besedno zvezo gnitje možganov prevzeli generaciji Z in Alfa, tisti skupnosti, ki sta najbolj odgovorni za uporabo in ustvarjanje digitalne vsebine, na katero se izraz nanaša.« Izraz gnitje možganov sicer ni nov, prvič ga je v svojem delu Waldo leta 1854 uporabil Henry David Thoreau.

O ožjem izboru je odločala komisija štirih strokovnjakov, ki ji je predsedovala leksikografinja Susie Dent, najbolj znana po nastopih v oddaji Countdown na Channel 4, v ožji izbor pa so se prebile še besede skromen, dinamične cene (cene, ki se spreminjajo glede na povpraševanje), lore (zbirka dejstev in informacij o ozadju, povezanih z nekom ali nečim), romantazija (fikcijski žanr, ki združuje romantiko in fantazijo) in slop, kar bi lahko prevedli kot škart, izraz pa označuje vsebino nizke kakovosti na spletu, ustvarjeno z uporabo umetne inteligence.