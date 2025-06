Mahmud Kalil, protestnik s Columbie, vendarle na prostosti

Nekdanjega študenta univerze Columbia Mahmuda Kalila, ki so ga zaradi sodelovanja v propalestinskih protestih na Columbii marca aretirali in sprožili postopek za njegov izgon iz ZDA, so včeraj v skladu z odločitvijo sodišča izpustili, poroča AFP.

Kalil je bil zelo aktiven na protestih proti vojni v Gazi in ameriški podpori Izraelu, ki so lani zajeli Columbio in druge ameriške univerze. Agenti zvezne vlade so ga aretirali marca v avli univerze, po začetku tožb pa so ga preselili v center za pridržanje nezakonitih priseljencev v Louisiano.

Zvezni sodnik Michael Farbiarz je zdaj vendarle ugotovil, da vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa nima nobenega razloga za nadaljevanje pripora za Kalila. Center za pridržanje je zapustil nekaj ur po izrečeni sodbi: »To ne bi smelo trajati tri mesece,« je izjavil ob izpustitvi.

FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sodbo za njegovo izpustitevoznačilo kot primer, kako »neobvladljivi člani sodne veje oblasti spodkopavajo nacionalno varnost«.

Kalil je bil sicer med prvimi tujimi študenti, ki so bili aretirani zaradi propalestinskih protestov v ZDA. Z izgonom so mu grozili, čeprav je poročen z državljanko ZDA, ki je med njegovim pridržanjem rodila njunega prvega otroka. Kalil je palestinskega rodu, v ZDA pa je bil kot državljan Alžirije, ker je pridobil zeleno karto, ki omogoča stalno prebivanje v državi.

Trumpova vlada je sicer aretirala tudi študente oziroma akademike Rümeyso Öztürk, Badar Kan Suri in Mohsena Mahdavija, vendar jih je po odločitvah sodišč že izpustila na prostost. Proti vsem je bil sprožen postopek izgona iz ZDA.