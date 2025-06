Vrh radosti za nečimrnega ameriškega predsednika

V nadaljevanju preberite:

Pred vrhom Nata v torek in sredo,­ ki ga razglašajo za najpomembnejši vrh po koncu hladne vojne, je bil eden od ciljev generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja zadovoljiti nečimrnega in nepredvidljivega Donalda Trumpa. Vrh bo hitro končan, na njem bo potrjena kratka skupna izjava, ameriški predsednik pa si želi iz Haaga oditi kot zmagovalec.

Rutteju je uspelo iznajti formulo, ki bi zagotovila, da bi bil »volk sit in koza cela«. Tako bi države v ožje pojmovano obrambo, skladno z Natovo definicijo predvsem v vojaštvo, objekte in oborožitev, vložile 3,5 odstotka BDP. Pri preostalem poldrugem odstotku BDP bi imele države proste roke. Z vlaganji v kibernetiko, infrastrukturo in preprečevanje hibridnih groženj bi si lahko širše krepile varnost in odpornost.