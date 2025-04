Podpora ameriškima študentoma, ki jima grozi deportacija

Skupina ameriških demokratov se je srečala z mladima intelektualcema, ki sta v imigracijskem priporu v Louisiani, Bela hiša pa ju želi deportirati. Pridržana sta nekdanji podiplomski študent univerze Columbia Mahmoud Khalil in Rümeysa Öztürk, podiplomska študentka na univerzi Tufts v Massachusettsu. Študenta, ki sta sodelovala v propalestinskih protestih v univerzitetnih kampusih, so marca ločeno pridržali uradniki za imigracijo. Omenjene proteste v kampusih je namreč Bela hiša označila za antisemitizem.

V skupini demokratov so bili člani predstavniškega doma Cleo Fields in Troy Carter, oba iz Louisiane, Bennie Thompson iz Mississippija, Ayana Pressley iz Massachusettsa in senator Edward J. Markey, prav tako iz Massachusettsa.

Namen obiska je bil, »da jima izrazimo trdno podporo v svobodi govora«, je po srečanju povedal Carter. Dejal je, da so prostori, kjer bivajo pridržani, čisti, a se je več pripornikov pritoževalo nad nizkimi temperaturami.

FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Priporniki po izjavah demokratov ne dobijo zdravniške oskrbe, ki jo potrebujejo in si jo zaslužijo.

Senator Markey je opozoril, da nobeden od študentov ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja, sam pa je obtožil Belo hišo,da omejuje njihove ustavne pravice. Öztürkova je med pridržanjem utrpela več napadov astme, ona in drugi priporniki pa po izjavah demokratov ne dobijo zdravniške oskrbe, ki jo potrebujejo in si jo zaslužijo.

Mahmoud Khalil je v centru za pridržanje v Louisiani od 8. marca, ko so mu uradniki za imigracijo sporočili, da ga bodo izgnali zaradi sodelovanja v protestih proti vojni v Gazi. Tridesetletnik, ki živi v New Yorku, je bil, kot smo poročali, med propalestinskimi protesti leta 2024 študentski pogajalec na univerzi Columbia. Trumpova administracija se je pri pridržanju sklicevala na zakon iz leta 1952, ki vlado pooblašča, da nekoga deportira, če ima njegova prisotnost v državi neugodne posledice za ameriško zunanjo politiko.

Študentje si že lep čas prizadevajo za izpustitev pridržanih. FOTO: Faith Ninivaggi/Reuters

V nedavnem odprtem pismu je Khalil ameriško javnost opomnil, da so demokratične pravice podeljene le tistim, ki so na isti liniji z oblastjo. Njegovi odvetniki so povedali, da bodo še naprej zahtevali varščino in tudi predhodno odredbo, da bi ga izpustili iz pripora. Njegova žena Noor Abdalla je v ponedeljek rodila njunega prvega otroka. Povedala je, da je bila soprogova prošnja za začasno izpustitev iz centra za pridržanje zavrnjena. »To je bila namerna odločitev, da bi jaz, Mahmoud in najin sin trpeli,« je dejala.

Rümeysa Öztürk, turška državljanka, je bila aretirana 25. marca v Bostonu. FOTO: Reuters

Rümeysa Öztürk, turška državljanka, je bila aretirana 25. marca v Bostonu. Zamaskirani policisti v civilu so jo vklenili in jo odpeljali do neoznačenega avtomobila. Doktorska študentka je sodelovala v propalestinskih protestih kot zakonita prebivalka ZDA.

Khalil in Öztürk sta med najbolj odmevnimi priporniki, ki so jih aretirali, odkar se je Trump vrnil na predsedniški položaj. Delegacija, ki je obiskala zapor v Louisiani, je govorila tudi o drugih zapornikih, vključno z Wendy Brito, materjo iz New Orleansa, ki živi v ZDA že več kot 15 let, in o še eni ženski, ki je menda v šestem mesecu nosečnosti.