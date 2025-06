Zakaj Nemčija molči o genocidu v Gazi

V kolumni preberite:

Država, ki sebe vidi kot odgovor na genocid in se ima za varuhinjo spomina nanj, izvaja genocid v Gazi. Nekdanja žrtev je postala storilec. S tem se je težko soočiti. To še posebej velja za Nemčijo, ki živi v senci holokavsta in je ob Združenih državah Amerike najboljša zaveznica Izraela.

In vendar ta, ki je rekla »nikoli več«, ne bi smela molčati. Ima zgodovinsko obveznost, da Netanjahujevi vladi prepreči nadaljevanje vojne v Gazi. Dezavuira spomin, čeprav bi se morala upreti.