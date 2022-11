Male skrivnosti za popolno kavo tudi doma

Sanjate o opojni in kremni skodelici kave? Kako torej pripraviti takšno, kot jo postrežejo v najboljših kavarnah? Razlike med dobrim in povprečnim espressom so velike, vendar brez skrbi: malo vaje, nekaj novega znanja in tudi vi lahko postanete pravi baristi.

Vodnik za odličen domači espresso

Osnova za odličen kavni napitek se seveda skriva predvsem v pravi kavni mešanici, vendar to še daleč ni edini pogoj. Če iščete vrhunskost, morate upoštevati še dva zelo pomembna elementa: kakovostni aparat in vodo. Kako torej s tremi elementi pričarati kakovost in okus, kot ga poznamo v najboljših kavarnah? Preverite še nekaj dodatnih nasvetov:

1. Kaj mora imeti kakovosten aparat za kavo: Izberite takšnega, ki vam bo omogočal čim več različnih funkcionalnosti, s katerimi si boste olajšali pripravo kave. Dober aparat za kavo bo vodo segrel na primerno temperaturo in jo pripravil pod pravim pritiskom.

Spoznajte edinstvene kavne aparate Miele Preverite ponudbo kakovostnih kavnih aparatov in si dovolite popolno kavno razvajanje. Na voljo so različne linije aparatov, tako boste še lažje izbrali tistega, ki se najbolj prileže vašim navadam, in ne nazadnje takšnega, ki se bo najbolje zlil z vašim dizajnom v kuhinji.

FOTO: Miele Tudi ta vpliva na končno aromo. Tako na primer velja, da če imate v prostoru več vlage, morate kavo zmleti bolj na fino.

3. Voda: Pomembna sta kakovost in temperatura. Voda, ki jo zlijete v aparat, naj bo vedno sobne temperature. Da si boste zagotovili vedno brezhiben okus kave, pa morate paziti, da bo aparat vedno čist. Zato je najbolje, da izberete takšnega, ki se sam sproti počisti in odpravlja nezaželen vodni kamen.

4. Čas priprave: Tako kot na splošno v kulinariki je tudi pri pripravi kave pomemben čas. Tudi zato priporočamo, da izberete aparat, ki bo imel prave nastavitve. Da boste samo pritisnili na gumb in čakali na svoj popolni napitek. Brez razmišljanja in štopanja.

5. Skodelica: Kavo pripravite v vnaprej segreti skodelici. Najboljše so tiste, ki so v obliki črke V. Tako se bo ob pripravi naredila omamna kavna krema.

Kako kupiti kakovosten aparat za kavo

Na trgu je ogromno različnih aparatov za kavo, vendar se lahko samo najboljši pohvalijo s premišljenimi in inovativnimi rešitvami, s katerimi boste prav vsak dan lahko uživali ob okusni skodelici kave, ki bo pripravljena čisto po vašem okusu. Preverite, katere lastnosti mora imeti kakovosten aparat za kavo:

#Preprosta uporaba in funkcije po vaši meri

FOTO: Miele

Kavni aparat mora postati vaš najljubši gospodinjski pripomoček, zato je pomembno, da je preprost za uporabo – da se ne boste vsak dan po nepotrebnem izgubljali v zapletenih navodilih.

In če bo vaš aparat tudi pameten, pa bo vsakodnevna rutina ob kavi še bolj zabavna. Kaj pravite na kavni aparat, ki prepozna vaše okuse in pri katerem lahko že vnaprej nastavite svoje želje za naslednji dan? S časovnikom opremljen kavni aparat Miele boste dobili personaliziran aparat, ki ima celo možnost, da shranite nastavitve za svoje najljubše napitke, nastavljali pa boste lahko čas za vklop in izklop kavnega aparata.

Svoje najljubše napitke lahko poleg tega shranite v enega od 10 osebnih profilov uporabnikov in pustite, da vam kavni avtomat Miele zaželi prav posebno dobro jutro. V svojem profilu boste lahko shranili vse svoje želje: količina zmlete kave, temperatura in količina vode ter po potrebi priprava mleka. Kot da bi svojo kavo naročili barmanu!

Kavo boste lahko v aparatih Miele skuhali celo na daljavo. Skoraj vse aparate CM 7 namreč lahko upravljate s pametno napravo.

#En avtomat in več vrst kave

Ste vedeli, da lahko nekateri aparati, kot je prostostoječi kavni avtomat Miele, omogočajo uporabo več različnih vrst kave? Opremljen je namreč s tremi ločenimi posodami, v katere lahko nasujete različne vrste kave v zrnju. Pri pripravi napitka ustrezno vrsto kave izberete ročno – ali pa se to zgodi samodejno, če jo trajno dodelite želenemu napitku.

FOTO: Miele

Pomemben dejavnik pri izbiri kavnega avtomata je tudi število funkcij oziroma napitkov, ki vam jih omogoča. Kupite takšnega, ki bo omogočal čim več različnih kavnih napitkov in celo pripravo čaja, kot na primer tale. Espresso, kratka, kapučino, latte macchiato, bela kava, dolga črna ali americana je le nekaj napitkov, ki vam jih pripravi z enostavnim pritiskom na gumb.

#Brez umazanije

Vsi, ki ste že kdaj kuhali kavo na avtomatu, veste, da ko kava teče iz šobe, rado brizga naokrog po pultu. Funkcija avtomatske prilagoditve centralnega izliva (CupSensor), s katero so opremljeni nekateri kavni avtomati Miele, vam bo v tem primeru prišla zelo prav. Ta inovacija zazna višino skodelice in pomakne centralni izliv v pravi položaj na višini med 8 in 16 cm. Zaradi idealne razdalje je preprečeno brizganje napitka, zagotovljeni pa sta tudi popolna temperatura kave in optimalna kremasta pena.

#Preprosto čiščenje

Prepričajte se, da vam avtomat resnično ne bo vzel preveč časa z vzdrževanjem in da se njegovi deli lahko pomivajo v stroju, saj ga sicer verjetno ne boste uporabljali prav z veseljem.

Pametni aparati Miele se vsak dan skoraj samostojno očistijo. Po vsaki pripravi napitka z mlekom se cev za mleko samodejno izpere. Prestrezni pladenj ter posodi za vodo in kavno usedlino zlahka odstranite; po zaslugi sistema ComfortClean jih lahko strojno pomijete. Učinkovite funkcije čiščenja zagotavljajo higieno in izvrsten okus kave.

FOTO: Miele

Kaj pa vodni kamen? Preverite, da je odstranjevanje samodejno. Podjetje Miele je na primer patentiralo izum; modeli aparatov CM 7500/CM 7550 in CM 7750 imajo v kartuši na hrbtni strani sredstvo, s katerim ti aparati samodejno odstranijo vodni kamen. Vsak dan ob uri, ki jo izberete sami. Tako trdovratne obloge vodnega kamna sploh ne morejo nastati. Odvisno od uporabe kavnega avtomata kartuša zadostuje za 7 do 12 mesecev, njena zamenjava pa je popolnoma preprosta.

#Manj glasno delovanje

Aparati za kavo so pogosto zelo glasni in moteči. Tudi na tem področju so kavni aparati Miele nekaj posebnega – so izjemno tihi, pri tem pa vam zagotovijo popolne rezultate.

#Estetsko dovršen

In ne nazadnje: kavni avtomat vas mora navdušiti tudi po zunanjosti. In to je še ena od lastnosti, s katero se lahko pohvalijo izjemno elegantni aparati Miele. Odlikuje jih sodoben videz z minimalističnimi poudarki. Njihov šarm bo zagotovo odlično dopolnil dizajn marsikatere kuhinje in prav nič čudnega ne bo, če bo postal tudi največja zvezda v celotnem prostoru.

FOTO: Miele

Privoščite si skodelico omamne kave doma Preverite ponudbo izvrstnih prostostoječih kavnih aparatov Miele in izberite svojega favorita v spletni trgovini.

Naročnik oglasne vsebine je Miele