Måneskin in njihov ples življenja

Rimska rockovska skupina Måneskin navdušuje in razburja. Njihov Il ballo della vita, ples življenja, na katerega vselej znova opominja tetovaža na torzu frontmana Damiana Davida (to je tudi naslov debitantskega albuma iz leta 2018), je vse bolj prepoznaven.

Na podelitvi nagrad MTV Video Music Awards minuli konec tedna so kot prva italijanska skupina prejeli nagrado za najboljši alternativni videospot I Wanna Be Your Slave, in četudi so bili za najboljše glasbenike in najbolj obetavnega izvajalca le nominirani, so poželi še nekaj dodatne slave. Njihov nastop je MTV cenzurirala in jih znova izstrelila v središče pozornosti in razprav na družbenih omrežjih.

Le nekaj minut po tem, ko je skupina začela nastop z uspešnico letošnjega poletja Supermodel, je televizijski kanal MTV gledalce pred zasloni prikrajšal za 40 sekund dogajanja na odru. Ni bila kriva dobro vidna Davidova zadnjica, temveč top glavne basistke Victorie De Angelis, ki se je spustil in ji razgalil oprsje, četudi je že na rdeči preprogi na levi prsni bradavici nosila le srebrn srček. Zaradi cenzure so se usuli komentarji na družbenih omrežjih, med njimi tudi opazke, da »množica kriči, vi pa nič ne pokažete? Lady Gaga, polna krvi, je bila okej leta 2009, zdaj pa kar naenkrat vsa ta puritanskost« ali pa da se je »Prince bolj razgalil leta 1991 med izvedbo skladbe Get Off«.

V Guccijevih opravah so se kazali tudi na podelitvi nagrad MTV minuli konec tedna. FOTO: Caitlin Ochs/ Reuters

Vse prej kot tihi in pridni

Četudi so komaj nekaj čez dvajset let stari glam rockerji že lani prejeli evropsko nagrado MTV za najboljšo rockovsko skupino, so ob prejetju letošnje za videospot dejali, da je niso pričakovali, saj da je bilo v igri mnogo drugih velikih glasbenikov in da so počaščeni. Toda v letu dni in pol, odkar so zmagali na italijanskem izboru za pesem Evrovizije v Sanremu in nato v Rotterdamu pobrali še evrovizijsko zmago s pesmijo Zitti e Buoni (Tihi in pridni), se to zdi le še ena od pričakovanih stopničk v njihovem vse večjem globalnem uspehu.

Število njihovih sledilcev na instagramu se je namnožilo za skoraj petkrat (na 6,2 milijona), z Iggyjem Popom so izdali singel, uspešnico s svojega drugega studijskega albuma I Wanna Be Your Slave, nastopili na koncertu Rolling Stonesov na stadionu Allegiant v Las Vegasu, kar je bil njihov prvi nastop pred večdesettisočglavo množico, letos so posneli naslovno pesem If I Can Dream za biografsko glasbeno dramo Elvis o Elvisu Presleyju. Skratka, osvajajo glasbene lestvice in svet.

Hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie se je s hčerko Shiloh Jolie-Pitt hvalila, da je bila med okoli 70.000 njihovimi oboževalci na julijskem koncertu v Circusu Maximusu v Rimu, danes bodo navduševali na Coca-Cola Music Experience v Madridu, po nastopih v Braziliji, Argentini, Čilu in Mehiki pa bodo konec prihodnjega meseca nadaljevali turnejo po ZDA in jo s koncerti po Evropi končali zadnjega aprila prihodnje leto.

Pevec Damiano David, basistka Victoria De Angelis in kitarist Thomas Raggi so se spoznali kot študenti v Rimu, z bobnarjem Ethanom Torchiem pa se združili po njegovem odzivu na oglas na facebooku. Måneskin so ustanovili leta 2016, ime jim je izbrala De Angelisova, napol Danka, ki je za poimenovanje izbrala dansko besedo za mesečino. Četverica je sodelovala na lokalnem tekmovanju talentov in igrala po Rimu, potem pa so se leta 2017 prijavili na italijanski X Factor in osvojili drugo mesto.

Raggi je za Guardian pred nedavnim dejal, da so z enako energijo, kot da je pred njimi 10.000 poslušalcev, igrali že, ko jih je na rimski Vii del Corso poslušalo deset ljudi in so zaslužili kakšnih dvajset evrov, s katerimi so lahko odšli v McDonald's. Tudi sami priznavajo, da so se njihova življenja od lanske Evrovizije povsem spremenila. »Nismo se ustavili. Za nami so mnoge nore izkušnje, tudi takšne, o katerih smo sanjali in za katere si nismo nikoli mislili, da se bodo uresničile.«

Zakoličili tudi modna sodelovanja

S tako imenovanim spolno fluidnim imidžem so postali tudi modne ikone in zakoličili modna sodelovanja, četudi so ob svojih začetkih zaradi make upa, nalakiranih nohtov in sloga oblačenja izkušali težke čase. Tudi za Delo so, še preden so lani postali evrovizijski zmagovalci, povedali: »Bili smo precej mladi in ni bilo enostavno preslišati negativnih odzivov, a sčasoma smo razumeli, da nismo ničesar delali narobe. Smo takšni, kot smo, in če se ob tem počutimo dobro, je to vedno prava pot.«

Že sanremski festival in nato Evrovizijo so osvojili s prepoznavno modno hišo. Hiša Etro je Måneskin prvič oblekla za finalni nastop v enajsti sezoni italijanskega X Factorja leta 2017, ko so osvojili drugo mesto, v njihovih prosojnih pajacih v kožni barvi in s srebrnimi vezeninami in kristali Swarovski so slavili na finalnem večeru 71. sanremskega festivala marca lani, ko so si prislužili vstopnico za Rotterdam, tam pa vtis pri gledalcih pustili predvsem z eksplozijo rockovskega glamurja, obilico usnja, čevlji s platformo in močno naličenimi obrazi.

Kmalu zatem jih je pograbil kreativni direktor Guccija Alessandro Michele. Julija lani jih je oblekel za njihov videospot I Wanna Be Your Slave, prvo originalno skladbo v angleščini, ki jih je katapultirala do zvezdniškega statusa, jeseni so že nastopili v Guccijevi oglasni kampanji za kolekcijo Aria, ki jo je Michele ustvaril ob praznovanju stoletnice v Firencah ustanovljene modne hiše. Tudi na podelitvi nagrad MTV minuli konec tedna so na rdeči preprogi in odru razdelili mnenja poslušalcev – v Guccijevih opravah.

Kot je zapisala Laird Borrelli-Persson v Voguu, jih kot Italijane najbolj označuje prav »guccifikacija«, čeprav so v mnogih drugih pogledih povsem zunaj tega okvirja. »Vse tisto, kar prihaja iz Italije, je stereotipno in nostalgično, je dolce vita; Rimske počitnice, Sophia, Gina in Michelangelov David. Måneskinov pogled je bolj globalen, zasidran v težkem kitarskem zvoku sedemdesetih let ter slogu britanskih in ameriških rockerjev. Na misel pridejo David Bowie oziroma Ziggy Stardust, Slade in New York Dolls,« je prepričana.

Kot je še dodala, čeprav Måneskin spodbuja sprejemanje, tudi s spolno fluidno estetiko, pa njihov svet sestavljajo binarnosti: novo-staro, italijansko-angleško, javno-zasebno. Morda je zunaj Italije manj znano, a tudi Davidova partnerica Giorgia Soleri je znana vplivnica in manekenka, ki pa družbene tabuje podira z objavljanjem podrobnosti o svojih zdravstvenih težavah, zlasti o endometriozi. David jo je maja spremljal tudi na razpravo v italijansko poslansko zbornico, da bi podprla predlog zakona, ki priznava bolečine v nožnici (vulvodinijo) in pudendalno nevropatijo kot bolezni, za kateri naj bi pomoč zagotovil nacionalni zdravstveni sistem.