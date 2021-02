Meghan in Harry bosta znova zibala

FOTO: AFP

in, vojvodinja in vojvoda Susseška, bosta znova zibala, poroča mednarodni tisk. Uradno novico o tem sta objavila na včerajšnji Valentinov god, tega, da bo, ki bo maja upihnil drugo svečko, brat, so se uradno že razveselili kraljica., princ, princin celotna kraljeva družina.Novorojenka ali novorojenec bosta osma ali osmi v vrsti za britanski prestol. Par Susseških je sicer ob veseli novici objavil še intimno črno-belo fotografijo, na kateri sproščeno poležavata pod drevesom na vrtu, njun prijateljpa je v vlogi fotografa na njej seveda poudaril zaobljen trebuh vojvodinje, ki ima trenutno 39 let. Harry, ki je v vrsti za prestol šesti, jih šteje 36.Pričakovanega roka poroda še niso objavili, novica pa je tako zanju kot za britanski dvor mnogo bolj razveseljiva od strahov, ki jih je Meghan izrazila še novembra. Tedaj je govorila o »skoraj neznosni žalosti« po prestanem spontanem splavu. Zapis o tem je objavila v New York Timesu.Par, ki se je marca lani odpovedal kraljevim dolžnostim, zdaj živi v Kaliforniji. Mednarodni tisk je sicer o Meghan nazadnje poročal prejšnji teden.V četrtek je zmagala v sodnem boju proti izdajatelju tednika The Mail on Sunday, ker je objavil zasebno pismo, ki ga je poslala svojemu odtujenemu očetupred poroko s princem Harryjem. Sodišče se je strinjalo, da so kršili pravico do zasebnosti. Višine odškodnine niso razkrili.