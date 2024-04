Mladi po tridesetem letu, a brez izkušnje spolnosti in intime

V sodobni družbi, kjer se starši pogosto ločujejo, po tem pa nekateri nezavedno zamenjujejo otroke za svoje partnerje, ni redko, da so takšni otroci kasneje, ko odrastejo, popolnoma zmedeni, ugotavlja v Delovem podkastu Na robu nekdanja odvetnica, danes pa certificirana agentka za oblikovanje trajnih partnerstev Milena Pleško.

»Mladostniki, ki doma niso imeli zdravih vzorcev partnerstev, s katerimi so ločeni starši ravnali kot s svojimi partnerji, preprosto ne vedo, kaj je njihova vloga v življenju in kakšna sploh je vloga posameznika v nekem partnerstvu, ko se enkrat znajdejo v njem. Je pa to zelo težko, tudi sama kot mama dvema najstnikoma moram zelo paziti, da nisem njuna prijateljica in da ohranjam meje,« pravi sogovornica.

Na vedno večje izzive, ki jih imajo mladi pri oblikovanju partnerstev, vpliva še digitalizacija. »Epidemija nas je popolnoma porinila pred ekrane in nas oropala izkušenj stikov v živo. Včasih si se moral izpostaviti in nagovoriti dekle ali fanta. Ni bilo druge možnosti, kot da si šel v njegov intimni prostor in se pokazal, da obstajaš. Danes tega ni. Ni izkušnje zavrnitve.«

Ker večina mladih komunicira z dopisovanjem, prek aplikacij in socialnih medijev, kjer so navajeni na pohvale, se težko izpostavijo drugačni resničnosti. »Dopisujejo si, a se ne upajo srečati v živo. Bojijo se, da ne bodo dovolj dobri. Veliko je tudi lažnega predstavljanja. Dekleta lažejo o telesni teži, moški o višini in gostoti las. Če se že srečajo, pa sploh ne vedo, o čem se pogovarjati. Ne znajo komunicirati. Ko vse to združimo, vidimo, zakaj imamo vedno več mladih odraslih, starih trideset in več, doma, pri starših. Brez želje, da bi se osamosvojili, brez izkušnje partnerstva, brez izkušnje spolnosti in intime.

V podkastu je govor tudi o aplikacijah za spoznavanje ljudi. Sogovornica opozarja, da je treba biti z njimi zelo pazljiv. »Če po štirinajstih dneh ne pride do srečanja, prekinite stike z osebo.«

Treba se je zavedati, pravi sogovornica, da so online aplikacije za ljudi, ki dobro tipkajo in so vešči interneta. »Ljudje, ki niti nimajo časa za tipkanje, ki niso tako zelo pišoči kot so mogoče verbalno spretni, tam ne bodo naredili vtisa, če sploh bodo tam.«

Sogovornica opozarja tudi na ghostanje. »Po večmesečnem dopisovanju ali celo nekaj zmenkih oseba brez pojasnila izgine. To ljudi rani. To ghostanje je rak današnjega časa, tako nespoštljivo. Da nekdo ne premore dovolj empatije in sočutja, da bi ti rekel, žal mi je, jaz se ne želim več videvati s teboj. Kar koli ti reče, je bolje, kot da kar izgine. Ker ko nekdo izgine, ne veš, kaj si narobe naredil.«

V podkastu je govor tudi o razlogih za ločitve, tudi med starejšimi od petdeset let, ki so vse pogostejše, pa tudi o tem, kakšna imamo pričakovanja do partnerjev. Kdo plača račun na prvem zmenku, ali ženske od moških pričakujejo, da odprejo vrata, ali pa to smatrajo kot žalitev.