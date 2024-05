Mojstra dunajskega šovbiznisa sta zaslovela s filmi o Sissi

V nadaljevanju preberite:

Filmska trilogija Sissi, posneta pred skoraj sedmimi desetletji, se ni vtisnila v kolektivni spomin le v nemško govorečem svetu. Trije filmi, ki so mlado Romy Schneider izstrelili med igralske zvezde, so imeli veliko gledalcev tudi v Sloveniji. Sissi (1955), Mlada cesarica Sissi (1956) in Sissi – Usodna leta cesarice (1957) je režiral Ernst Marischka. Ernst in njegov brat Hubert Marischka sta bila mojstra šovbiznisa mednarodnega kova.

Hubert (1882-–1959) in Ernst Marischka (1893–1963) sta s svojimi odrskimi projekti, gledališkimi predstavami, operetami, revijami in filmi uspevala v različnih režimih od začetka 20. stoletja do konca petdesetih let. Letošnja osrednja razstava Avstrijskega gledališkega muzeja na Dunaju je tako v glavnem posvečena njima pa tudi nekaterim drugim članom odrske dinastije Marischka ter njihovim znanim umetniškim sodelavcem. Naslovili so jo Showbiz Made in Vienna: Die Marischkas (Šovbiznis, narejen na Dunaju: Marischkovi) in je odprta do 9. septembra.