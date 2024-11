Na dobrodelni dražbi prodali Pogačarjev avtodom

Podjetje Carthago je v dobrodelni dražbi avtodoma, ki ga je vozil kolesarski as Tadej Pogačar, zbralo 85.758 evrov. Tretjino zbranega denarja so danes donirali občinama Odranci in Ormož, so zapisali v sporočilu za javnost. Preostanek denarja bodo namenili projektu spodbujanja rekreacije ranljivih skupin in Pogačarjevi fundaciji za boj proti raku.

Donacija občinama Odranci in Ormož po okoli 14.300 evrov bo namenjena izboljšanju pogojev za občane in trajnostnemu razvoju. »Naša podjetniška kultura temelji na vračanju skupnosti in podpori projektom, ki izboljšujejo kakovost življenja občanov,« je ob predaji bona občinama med drugim dejala direktorica podjetja Carthago Sandra Županec.

Podjetje se je s tem vključilo v dolgotrajno podporo in partnerstvo z občinama, s katerima aktivno sodeluje dlje časa, so dodali. Povezanost obeh občin se je izkazala kot zgleden primer dobre prakse, menijo.

Podjetje bo v naslednjih dneh predalo še preostali del zbranih sredstev. Drugo tretjino bodo namenili občini Domžale za projekt spodbujanja rekreacije pri ranljivih skupinah, zadnjo pa Pogačarjevi fundaciji za boj proti raku.

Podjetje se je sicer v sporočilu za javnost zavezalo nadaljnji dobrodelnosti. »Zavedamo se, da je resnična moč v sodelovanju in trdnih povezavah z lokalno skupnostjo. Naša prizadevanja za pozitivne spremembe se nadaljujejo, saj verjamemo, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo dolgoročne učinke,« so še zapisali.