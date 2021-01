Po inavguraciji spletni hit postale Berniejeve volnene rokavice

Najbolj slavne rokavice ta hip. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Inavguracija 46. ameriškega predsednika je mimo, a Američani ne bi bili Američani, če ne bi iz najbolj zanimivih in posrečenih trenutkov na družbenih omrežjih spletli oziroma objavili najbolj posrečenih trenutkov. Vrhunec zaprisegeje bil seveda njegov uradni govor, spravljiv in umirjen, novi predsednik je z njim navdušil ljudi po vsem svetu.je zapela državno himno, podpredsednicapa je zaprisegla kot prva podpredsednica v zgodovini ZDA. V zaodrju pa je bil – Bernie.Senator Vermontaje postal pravi spletni hit, potem ko so ga kamere ujele, kako skorajda zdolgočaseno v mrzlem vremenu sedi in čaka na inavguracijo. Mnogi so se, kot poroča BBC, sprva norčevali iz njegov volnenih rokavic, a se je kasneje izkazalo, da za njimi stoji lepa zgodba. Spletla jih je namreč učiteljica, ki plete puloverje z uporabo stare volne in recikliranih plastičnih steklenic. Ellisova je bila že lani presenečena, ko je videla, da Sanders njene ročno izdelane rokavice redno nosi med predsedniško kampanjo.Sanders je sicer nekdanji izzivalec Joeja Bidna na predizboru demokratov za predsedniškega kandidata in bi moral biti zato na inavguraciji najbrž precej slabe volje. A je gospod izkušen politični maček in gre njegov izraz na obrazu verjetno pripisati nizkim temperaturam v Washingtonu. So pa spletni uporabniki njegove grimase hitro izkoristili za številne bolj ali manj smešne gife in meme na twitterju. Ena izmed najbolj posrečenih vključuje tudi slovensko košarkarsko zvezdoPo besedah Sandersove soprogeje tudi moževa jakna povezana s tradicijo Vermonta. Podjetje, ki izdeluje snežne deske, je namreč izdelalo omejeno izdajo plašča, ki nosi na hrbtni strani obraz senatorja. Senatorju so enega podarili – vendar brez všitega njegovega obličja.