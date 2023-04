Na seznamu revije Time tudi prva dama Ukrajine

Ameriška revija Time je na seznam 100 najvplivnejših osebnosti v letošnjem letu znova uvrstila predsednika ZDA Joeja Bidna in Brazilije Luiza Inácia Lulo da Silva, nemškega kanclerja Olafa Scholza, japonskega premiera Fumia Kišido, vodjo mjanmarske hunte Mina Aunga Hlainga in prvo damo Ukrajine Oleno Zelensko.

Vsakoletni seznam najvplivnejših Zemljanov ni lestvica in imena niso rangirana. Tisti, ki se nanj uvrstijo, so zgolj razdeljeni v skupine, in sicer v skupino voditeljev, umetnikov, pionirjev, velikanov, ikon in inovatorjev. Prav tako je na letošnjem seznamu le 96 od sto obljubljenih najvplivnejših oseb.

Tudi Lionel Messi in Mikaela Shiffrin

V kategorijo voditeljev so se poleg Bidna, Lule, Scholza, Kishide, Hlainga in Zelenske uvrstili še kolumbijski predsednik Gustavo Petro, avstralski premier Anthony Albanese, vodja senatnih republikancev v ZDA Mitch McConnell, pakistanska ministrica za podnebne spremembe Sherry Rehman, ukrajinska odvetnica za človekove pravice Oleksandra Matvičuk in ameriški novinar Evan Gershkovich, ki so ga ruske oblasti pred kratkim obtožile vohunjenja.

Lionel Messi je decembra osvojil edino veliko trofejo, ki mu je še manjkala v zbirki, naslov svetovnega prvaka. FOTO: Valery Hache/AFP

Med umetnike so se med drugim uvrstili igralci Michael B. Jordan, Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Salma Hayek Pinault, Zoe Saldana in Colin Farrell. Med pionirje so se uvrstili pevka Doja Cat, manekenka Bella Hadid, ameriški zvezdnik na platformi youtube MrBeast in ameriška zvezdnica alpskega smučanja Mikaela Shiffrin.

V kategoriji titanov so se znašli milijarder Elon Musk, vdova ustanovitelja podjetja Apple Laurene Powell Jobs, direktor podjetja TikTok Shou Zi Chew, pevka Beyoncé in nogometaš Lionel Messi. Med ikone so se uvrstili igralka Jennifer Coolidge, igralec Pedro Pascal, ameriška košarkarica Brittney Griner, ki so jo 9. decembra izpustili iz ruskega zapora, in britanski kralj Karel III.

V skupino inovatorjev pa so se uvrstili izvršni direktor Walt Disney Company Bob Iger, nogometaš Kylian Mbappe, okoljevarstvenica Wanjira Mathai in pisatelj Hidetaka Mijazaki.

Šestnajst podnebnih aktivistov

Seznam pri reviji Time vsako leto pripravijo na podlagi priporočil dopisnikov, sam postopek oblikovanja pa traja več mesecev. Vsako od imen spremlja opis, ki ga včasih pripravi kakšna posebna oseba.

Ameriški predsednik Joe Biden se je na seznamu znašel že šestič. FOTO: Jim Watson/AFP

Letošnji seznam vključuje 50 žensk in skupno 16 podnebnih aktivistov. Biden se je na seznamu znašel že šestič, najmlajša je trikratna zmagovalka teniškega grand slama, Poljakinja Iga Swiatek, ki je stara 21 let, najstarejša pa ameriška pisateljica Judy Blume, ki šteje 85 let, poroča portal Euronews.