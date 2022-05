Najbolj ameriška stvar, ki si jo lahko zamisliš

Še preden se je včeraj, v ponedeljek zvečer v newyorški metropolitanski muzej v New Yorku zgrnila množica nekaj sto slavnih in bogatih, ki so po odpadlem dogodku leta 2020 in prestavljenem lanskem za štiri mesece spet lahko doživeli »stari« majski Met Gala, si je tokratno razstavo In America: An Anthology of Fashion (Antologija ameriške mode) ogledala v spremstvu urednice modne revije Anne Wintour ameriška prva dama Jill Biden. V nagovoru se je dotaknila vojne v Ukrajini.

Pred jutrišnjim petdnevnim obiskom Romunije in Slovaške, kjer se bo srečala s pripadniki ameriške vojske in osebjem veleposlaništev, razseljenimi ukrajinskimi starši in otroki, humanitarnimi delavci in učitelji, je ostro obsodila »Putinovo vojno« in se poklonila »odporu« ljudi, ki jih je prizadela ruska invazija.

Ameriška prva dama Jill Biden se je pred večernim modnim dogodkom Met Gala v nagovoru dotaknila vojne v Ukrajini, tokratno razstavo In America: An Anthology of Fashion (Antologija ameriške mode) pa si je ogledala v spremstvu urednice modne revije Anne Wintour (v ospredju). FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

»Oblačila pomagajo izraziti stvari, ki jih težko spravimo v besede,« je dejala ob misli na svojo modno opravo ob predsedniškem govoru v začetku marca. Kot mnogi Američani je bila pretresena zaradi novic iz Ukrajine, in ko se je približeval govor, je vedela, da bodo poročali le o tem, kako je bila oblečena. Izbrala je modro obleko, na rokav pa si je dala izvesti sončnico, ukrajinski simbol upora proti Rusiji. »Tisti večer ob ukrajinskem ambasadorju sem vedela, da pošiljam sporočilo, ne da bi karkoli rekla: da je Ukrajina v naših srcih – in da jim stojimo ob strani.«

Podporo Ukrajini je na Met Gala izrekel tudi Hamish Bowles, urednik revije World of Interiors, ter ob donaciji Rdečemu križu k temu pozval še druge. A vse drugo se je pričakovano vrtelo okoli slavnih gostov in njihovih toalet. Je pa že zapovedan kodeks oblačenja – pozlačen glamur oziroma ameriška zlata leta s konca 19. stoletja, po poročanju BBC spodbudil posmeh na družbenih omrežjih, saj se ob najvišji inflaciji v zadnjih štirih desetletjih in skrčenju gospodarstva ameriške delavske družine borijo za preživetje.

Sarah Jessica Parker se je v kreaciji Christopherja Johna Rogersa poklonila prvi temnopolti krojačici v Beli hiši in aktivistki Elizabeth Keckley, ki je oblačila ženo 16. predsednika Mary Todd Lincoln. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Hillary Clinton po dvajsetih letih

Nekateri še vedno imajo dovolj za skoraj nemogoče želje, s katerimi vzbujajo tako želeno pozornost. Kim Kardashian se je pojavila v obleki Marilyn Monroe, ki jo je ta nosila kot prva in zadnja 19. maja 1962, ko je predsedniku Johnu F. Kennedyju v Madison Square Gardnu zapela za rojstni dan. Kardashianova je v njej prepoznala »najbolj ameriško stvar, ki si jo lahko zamisliš«, ter si jo izposodila pri floridskem muzeju Ripley's Believe It or Not, pri katerem so jo leta 2016 na dražbi kupili za 4,8 milijona dolarjev.

Nekdanja prva dama in predsedniška kandidatka Hillary Clinton se je na prireditev vrnila po dvajsetih letih v obleki Josepha Altuzarre, na kateri so bila izvezena imena 60 žensk, ki so jo navdihnila. FOTO: Angela Weiss/ AFP

Kardashianova se je morala potruditi za obleki primeren stas in se odvečnih sedem kilogramov z velikim trudom menda znebila v mesecu dni. Najprej je morala preizkusiti repliko, originalno pa so na dom v Kaliforniji pripeljali z zasebnim letalom in v spremstvu varnostnikov, toda tudi nosila jo je zgolj kratek čas. Po fotografiranju jo je pričakal konservator iz muzeja in večer je nadaljevala v repliki.

Modni kritiki so med drugim posebej omenjali igralko Sarah Jessico Parker v kreaciji Christopherja Johna Rogersa, s katero se je poklonila prvi temnopolti krojačici v Beli hiši in aktivistki Elizabeth Keckley, ki je oblačila ženo 16. predsednika Mary Todd Lincoln. Pa tudi nekdanjo prvo damo in predsedniško kandidatko Hillary Clinton, ki se je na prireditev vrnila po dvajsetih letih.

Tokrat je nosila svileno obleko oblikovalca Josepha Altuzarre, na kateri so bila izvezena imena 60 žensk, ki so jo navdihnila, maja 2001 je nosila krinolinasto obleko z leopardjim vzorcem. Jasnejše sporočilo pa je z obleko v nasprotju z večino v eter spustil tudi newyorški župan Eric Adams, ki se je pojavil v suknjiču v slogu tistega, s čimer je prepričal volivce v vse bolj nasilnem New Yorku – z napisom »Končajte nasilje z orožjem«.