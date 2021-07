In najbolj precepljena slovenska občina je ... Osilnica

»Nismo pričakovali, da bodo starejši ljudje, ki tako ali tako nimajo prevoza, prišli v Kočevje. Takoj, ko se je začelo cepljenje, smo šli sami do njih,« pravi Polona Vidič Hudobivnik, direktorica Zdravstvenega doma Kočevje in zdravnica, ki dela enkrat na teden v zdravstvenih postajah Osilnica in Vas. Rezultat: občina Osilnica je na prvem, občina Kostel pa na drugem mestu po deležu cepljenih prebivalcev v Sloveniji.

