Največja skrivnost Everesta

Na Everestu so našli stopalo, ki naj bi pripadalo britanskemu plezalcu, ki je izginil pred 100 leti, kar je odkritje, ki lahko razreši eno največjih skrivnosti alpinizma, piše BBC.

29. maja 1953 sta se novozelandski alpinist Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay prva povzpela na Everest. FOTO: Wikipedija

Britanski alpinist Andrew Comyn »Sandy« Irvine se je junija 1924 poskušal povzpeti na Everest s svojim soplezalcem Georgeom Malloryjem, potem pa sta oba izginila. Medtem ko so posmrtne ostanke Malloryja našli sicer šele leta 1999, Irvinovega trupla niso nikoli odkrili. Ali sta se oba povzpela na vrh leta 1924, skoraj 30 let preden je bil Everest uradno osvojen, tako ostaja ena največjih skrivnosti. Par, opremljen s primitivno plezalno opremo (staro in obrabljeno usnje, podplat posut z jeklenimi žeblji), so nazadnje opazili nekaj sto metrov pod vrhom. Ko so oblaki zakrili goro, ju ni bilo več videti. Oba sta bila sicer del tretje britanske odprave na najvišjo goro sveta).

Prejšnji mesec je ekipa plezalcev, ki je snemala dokumentarec za National Geographic, naletela na stopalo, ki ga je razkrilo taljenje ledu na ledeniku. Znani pustolovec Jimmy Chin, ki je vodil ekipo, je odkritje pozdravil kot »čustven trenutek«.

Britanske oblasti zdaj preverjajo identiteto stopala z vzorcem DNK, poroča National Geographic, filmska ekipa je dokaj prepričana, da pripada Irvinu, saj so na nogavici v škornju izvezene črke »AC Irvine«.

Ameriški pustolovec, fotograf, smučar, filmski režiser Chin je odkritje pozdravil kot čustven trenutek. FOTO: Družabna omrežja

Do odkritja je prišlo, ko se je ekipa spustila po ledeniku Central Rongbuk ob severni steni Everesta, na poti so našli jeklenko s kisikom, označeno z datumom 1933. Tistega leta je bila britanska odprava na Everest leta četrti poskus vzpona na goro. Tudi ta se je končal neuspešno, vendar so člani odprave našli cepin, ki je pripadal Irvinu visoko na severovzhodnem grebenu, Navdušena, da bi lahko bilo Irvinovo truplo v bližini, je ekipa več dni iskala ledenik, preden je eden od članov zagledal čevelj, ki je štrlel iz talečega se ledu.

Julie Summers, pranečakinja Irvina, je v izjavi dejala, da je bila ganjena do solz, ko ji je Chin sporočil novico. »To je bil in bo ostal izjemen in pretresljiv trenutek.« Chin pa je vse skupaj komentiral, da se vse največja odkritja v življenju zgodijo po naključju. Upa, da bo to pomagalo razložiti, kaj se je zgodilo na gori leta 1924.