Namesto 24.000 poljubov 24.000 umetnin

Napoved je postala javna, še preden so odprli in prebrali Vitezovo oporoko. Vila San Martino iz 18. stoletja v kraju Arcore, ki je bila od leta 1974 rezidenca Silvia Berlusconija, sedaj pa je ob njej pokopan, bo zelo verjetno sedež muzeja, posvečenega liku in delu tega pred mesecem umrlega medijskega mogotca, ustanovitelja stranke Naprej Italija in enega tistih, ki so postali v dobrem in manj dobrem ikona sodobne Italije.

Tako so se dogovorili njegovi otroci in kaže, da bo gosposka vila z lastno zgodovino še izpred časa Berlusconija – bila je rezidenca lokalnih grofovskih veljakov Giulini in Casati – postala ob cerkvi Sant'Eustorgio in nizu drugih sakralnih objektov ter arhitekturno zanimivih vil točka, ki bo v to mestece blizu Milana, na obrobju Monze, privabila še kakega obiskovalca več.

Vila oziroma načrt za muzej bi, tako napovedujejo, vključeval tematski park z mavzolejem, fundacijo, muzej in institucijo, ki bi ohranjala spomin na nekdanjega šefa Mediaseta in politika, ki je trikrat dosegel položaj italijanskega premiera. Velja za italijanskega predsednika vlade z najdaljšim stažem, kar v Italiji, kjer še nobena povojna vlada ni dočakala konca mandata, ni od muh.

Pripadnike stranke Naprej Italija je zamisel o muzeju in »zgodovinjenju Berlusconija« navdušila. Kaj bo morda mogoče videti v vili? Kakih sledi proslulih seksualnih zabav bunga bunga, ki so se dogajale v njej, tako kot srečanja s politiki in gospodarstveniki, gotovo ne, pač pa mediji omenjajo dela nič manj kot Tiziana, nekateri tudi Rembrandta, a ostajajo tovrstne objave zaenkrat precej nekonkretne.