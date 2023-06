Beatifikacija Berlusconija

V kolumni preberite:

Italijanske vlade so prihajale in odhajale, Silvio Berlusconi je bil vedno tam. Zdaj, ko je zastor padel in so ga počastili z nacionalnim žalovanjem in pokopali z velikim ceremonialom, se tudi za predsednico vlade Giorgio Meloni začenja obdobje večje negotovosti.

Četrt stoletja je obvladoval Italijo in njeno javno življenje. Bil je najvplivnejši voditelj po Mussoliniju in prvi postmoderni politik, populist pred Trumpom, ki je razgradil povojno strukturo moči v državi in uveljavil svoj model upravljanja oblasti, brisal meje med javnim in zasebnim, zabavo in politiko, razburjal z estetiko in etiko, gojil kulturo groteskne moškosti. Vpliva in sledi, ki jih Berlusconi pušča za seboj, ni možno preceniti.