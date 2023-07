Zbogom, Berlusconi, dober dan, Meloni!

V članku preberite:

Ko se je Italija nedavno poslovila od svojega Viteza, ki je bil kot uspešen podjetnik nekoč od države imenovan za viteza dela in ni bil aristokratski gospod v oklepu na belem konju, je po deželi za trenutek zavel vetrc blagodejne hinavščine. Vsi so ga hvalili, po vseh njegovih dobrih plateh so pobrskali celo tisti, ki so ga prej dolga leta zmerjali in mu očitali to in ono. Zavidali so mu lepa mlada in dolgonoga dekleta, denimo, pa neskončno bogastvo neugotovljivega izvora, tudi obvladovanje političnega prostora. Afere bunga bunga so neverjetno hitro poniknile, sodni procesi, ki se jim je izogibal tako spretno, da ga je sodnijska puščica zadela samo enkrat, so nehali biti zanimivi za medije, ne samo za tiste v njegovi lasti, tudi za preostale.