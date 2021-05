Natalija Verboten s svojo Kolekcijo Sivka

FOTO: Natalijin Kotiček

Izdelki iz Kolekcije Sivka so na voljo v spletni trgovini Natalijin kotiček.

Ustanovila je blagovno znamko in spletno trgovino Natalijin kotiček ter Kolekcijo Sivka.Po 27 letih, ki jih je preživela na glasbenih odrih po vsej Sloveniji, Natalija Verboten ne skriva, da zadnje leto precej pogreša petje in svoje delo, s katerim zabava ljudi, skrbi za dobro voljo in počutje. Njena nova poslovna pot ima podobno poslanstvo.V sivko je zaljubljena že dolgo – že leta jo gojijo doma na terasi, ker prekrasno diši in zelo lepo izgleda, z leti pa je na sebi opazila, da jo pomirja, sprošča, ji pomaga odpraviti rahle glavobole, blaži manjše kožne okužbe, pike insektov, opekline, deluje protibakterijsko in antiseptično, blaži stres, njeni suhi cvetovi v vrečicah v omari odganjajo molje in še bi lahko naštevali.Ideja za Kolekcijo Sivka in spletno trgovinoje prišla spontano – ko je imela Natalija doma že nekaj naravnih izdelkov za osebno nego, ki jih izdeluje gospa iz Pivke, s katerimi je zelo zadovoljna in jih redno uporablja, je iskala še parfum, ki bi vseboval sivko. Ker obožuje dišeče sveče, je iskala takšno z nežnim vonjem sivke. Ko je vse željeno našla, ji je mož predlagal, da bi imela lastno blagovno znamko, ki bi vsebovala vse te izdelke (za osebno nego, za odišavljenje prostora, pravi ženski parfum …) na enem mestu, da se bodo z njimi lahko razvajali tudi vsi drugi, ki obožujejo sivko in njen vonj.In tako je ustanovila blagovno znamko in spletno trgovino Natalijin kotiček ter svojo prvo Kolekcijo Sivka, ki vsebuje (za zdaj) 12 unikatnih izdelkov s sivko: vse od naravnih slovenskih izdelkov za nego telesa s sivko: eterično olje, negovalno kopel, oljčno milo, dezodorant v stiku, mazilo za ustnice, kremo za roke, sivkino vodico oz. hidrolat … do unikatnih ročno izdelanih in poslikanih izdelkov za dom in odišavljanje prostorov: laneno vrečico, polnjeno s sivko, potpourri, laneno vrečico v podobi angelčka, polnjeno s sivko; dišeče sveče z nežnim vonjem po sivki. Za piko na i je ponudbo v spletni trgovini Natalijin kotiček dopolnila s pravim ženskim parfumom Natalija N°1, ki v cvetni dišavni mešanici vsebuje tudi opojno aromo sivke. Vsi izdelki so narejeni v Sloveniji.Nekaj Natalijinih nasvetov za razvajanje s sivko iz spletne trgovine Natalijin kotiček »Vonj sivke v meni vedno prebudi pozitivne misli, me navda z optimizmom in samozavestjo, zato sem si jo želela tudi v cvetni mešanici pravega ženskega parfuma, ki sem ga poimenovala Natalija N.1. Za dober začetek novega dneva priporočam prhanje z naravnim hranljivim oljčnim milom sivka, po njem pa se nadišavite še s parfumom Natalija N.1.«»Krema za roke Smilj & Sivka je izredno bogata s hranilnim oljem laškega smilja, oljem grozdnih pečk in odišavljena z eteričnim oljem nežne sivke. Je naravna, zelo hranljiva in primerna tudi za suho kožo.«»Za popolno razvajanje uporabimo Čudežno negovalno kopel Sivka (po njej bo vaše telo oblečeno v raztopljeno kakavovo maslo; res čudežna kopel in hkrati zelo hranljiva maska) ter prižgemo dišečo svečo Sivka.«»Ko sem pred meseci preizkušala naravni dezodorant v stiku z vonjem sivke, sem bila precej skeptična, saj sem včasih uporabljala naravne izdelke, a sem po nanosu še vedno vonjala svoj pot. A moram priznati, da me je ta dezodorant takoj prepričal. Namenjen je tudi nežni koži, odlično deluje, sivka pa diši še dolgo po nanosu.«»Sivkina vodica (hidrolat) je odličen tonik za obraz (brez dodanega alkohola in brez dodanega eteričnega olja) za vsakodnevno čiščenje kože, dodatek maskam in kremam. Lahko jo uporabljamo tudi za razdraženo kožo po sončenju, depilaciji, britju, za masažo lasišča ali kot osvežitev pred vsakim ličenjem.«»Če me rahlo boli glava ali sem vznemirjena, nekaj kapljic eteričnega olja sivka kanem v difuzor. Prostor se hitro odišavi z vonjem sivke, ki me pomiri in marsikdaj odpravi glavobol. Pred spanjem vsakemu iz družine kanem kakšno kapljico eteričnega olja sivka na vzglavnik, da lažje zaspimo.«