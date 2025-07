Po izraelskih vojakih tudi »humanitarci« priznavajo streljanje na Palestince

Svetovno javnost je pred dnevi po večkratnih poročanjih o smrtnih žrtvah v bližini centrov za razdeljevanje humanitarne pomoči v osrednji in južni Gazi, ki jih upravlja Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), pretresel članek izraelskega časnika Haaretz, v katerem je več vojakov IDF priznalo, da so na sestradane Palestince streljali na ukaz. Medtem ko je GHF obtožbe o svoji vpletenosti v odzivu na članek sprva zanikala in od IDF zahtevala preiskavo in prevzem odgovornosti, sta zdaj za Associated Press anonimno spregovorila dva ameriška pogodbenika in priznala, da se nasilja poslužujejo tudi t. i. humanitarni delavci. Njune izjave podpirajo videodokazi, tiskovna agencija pa navedb ni mogla neodvisno preveriti, ker izraelska vojska novinarjem ne dovoli v Gazo.

Podizvajalca sta se interne informacije svojega delodajalca po lastnih navedbah odločila deliti zato, ker so ju zmotile te nevarne in neodgovorne prakse. Po njunih besedah je varnostno osebje pogosto neusposobljeno, nepreverjeno in oboroženo ter lahko, kot kaže, počne, kar ga je volja.

Palestinci prenašajo žrtve streljanja na eni od točk za razdeljevanje pomoči. FOTO: Stringer/Reuters

V Palestince so menda pogosto metali šok granate in proti njim uporabljali obrambni sprej, včasih pa tudi streljali v zrak, v tla ali celo v ljudi. Eden od pogodbenikov je pri tem dejal, da se spomni vsaj enega primera, ko je strel nekoga zadel, ter izrazil zaskrbljenost zaradi nepotrebnih poškodb nedolžnih ljudi. Dodal je, da ameriško osebje od Palestincev, ki pridejo po pomoč, zabeleži tiste, ki jih oceni kot sumljive, informacije pa deli z izraelsko vojsko.

Podjetje Safe Reach Solutions, ki je v okviru GHF pristojno za logistiko in z njo povezanim varovanjem, pri tem zatrjuje, da nihče ni utrpel resnih poškodb ter da so bili naboji izstreljeni le v tla ali v zrak zaradi nujnih ukrepov za nadzor množice in varnost civilistov, zlasti v prvih dneh delovanja GHF.

Na sporno delovanje organizacije, ki se je konec maja pojavila tako rekoč od nikoder, podpirajo pa jo Izrael in ZDA, ki so ji pred kratkim obljubile 30-milijonsko podporo, že dalj časa opozarjajo številne človekoljubne organizacije z OZN na čelu. Več kot 130 jih je pred nekaj dnevi v skupni izjavi pozvalo k njeni ukinitvi ter k ponovni vzpostavitvi razdeljevanja pomoči pod vodstvom Združenih narodov in ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava.

Kot je na omrežju X zapisal visoki komisar Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini, GHF prebivalcem Gaze ne prinaša »nič drugega kot stradanje in ogenj«. V incidentih je umrlo že več kot 500 ljudi, več tisoč jih je bilo ranjenih; odkar je GHF od ZN prevzel monopol nad razdeljevanjem humanitarne pomoči, se je število točk za ta namen s 400 zmanjšalo na le štiri – militarizirane.