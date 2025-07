Galerija

Evropo je zajel vročinski val. Polarni medved se v vodi hladi v živalskem vrtu Pairi Daiza v Brugeletu. Vročina, ki je več dni pekla južno Evropo, se je pomaknila proti severu, v Franciji in na Nizozemskem pa so zaprli nekatere šole in vrtce ter sprožili zdravstvena opozorila. Foto: Nicolas Tucat/Afp