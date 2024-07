Nekaj tipično dunajskega – s klobaso

V nadaljevanju preberite:

Dunaj je pomembno mesto v zgodovini kulinarike in gostinstva, tudi zaradi tradicionalnih kavarn in heurigerjev (gostinski objekti na robu mesta, kjer lokalni vinogradniki prodajajo mlado vino in specialitete domače kuhinje), ki so že vpisani na Unescov seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine. Morda bodo tudi dunajski kioski s klobasami kmalu uvrščeni tja.