Prva restavracija za ljudi z demenco

Dunaj kot demenci prijazno mesto že leta izvaja številne ukrepe na tem področju. Leta 2022 so ustanovili posebno platformo, ki jo nenehno nadgrajujejo z novimi projekti.

Največji ponudnik storitev oskrbe starejših v Avstriji je KWP – Kuratorij dunajskih domov za starejše, ki upravlja 20 Hiš za življenje (Häuser zum Leben) s skupno približno 9000 bivalnimi prostori, pa tudi 150 klubov upokojencev na Dunaju. Pri KWP so nedavno dobili idejo, da bi ustanovili prvo restavracijo v Avstriji za ljudi z demenco.

Demenca je kronična bolezen, ki bolnikom otežuje socialno interakcijo. Marsikateri prebivalci domov so pred diagnozo zaradi bolezni obiskovali restavracije, toda pri napredovali bolezni je obisk klasične restavracije pogosto izziv tako za bolnike kot za njihove svojce. Ni jim lahko iti v restavracijo, osebje v restavraciji pa ni vedno vešče strežbe ljudem s posebnimi potrebami.

V projekt so vključeni strokovnjaki z različnih področij, od kuharjev in nutricionistov do negovalcev. FOTO: © Markus Morianz/Häuser zum Leben

Restavracijo Zum Augenblick (Pri trenutku) so na pobudo Hiš za življenje odprli v drugi polovici junija v Hiši Döbling, domu za starejše v 19. dunajskem mestnem okraju. Zum Augenblick opisujejo kot »prvo restavracijo za ljudi z demenco«. »Naša restavracija se precej razlikuje od običajnih, saj je prilagojena točno določeni ciljni skupini. Poleg posebej usposobljenega strežnega osebja je na voljo tudi negovalno osebje, ki zagotav­lja podporo in nego. Jedi so prilagojene stanovalcem, na primer tistim, ki imajo težave z žvečenjem in požiranjem,« je pojasnil Robert Guschelbauer, vodja gostinske ponudbe Hiš za življenje.

Kuratorij dunajskih domov za starejše je hotel stanovalcem z demenco kljub diagnozi omogočiti prijetno, sproščeno druženje v drugačnem, prijaznejšem okolju. V restavraciji Zum Augenblick lahko osebe z demenco ter njihovi partnerji, svojci in prijatelji uživajo v družinskem kosilu ali prijetnem večeru ob vrhunski gostinski ponudbi lokalnih izdelkov po zmernih cenah. Na meniju so juhe, glavne jedi (vegetarijanske in mesne) ter sladice. Cene glavnih jedi ne presegajo 14 evrov. Juhe stanejo okoli 4 evre, naj so bujoni ali vegetarijanske. Predjedi stanejo okoli 8 evrov. Sladice – torte, sladki cmoki, razne kreme in drugo – stanejo okoli 6 evrov.

Največji ponudnik storitev oskrbe starejših v Avstriji KWP je pobudnik restavracije. Uporabniki in svojci so navdušeni nad ponudbo, pristopom in izvedbo. Projekt je dober primer ­povezovanja strokovnjakov.

Že načrti za podobne projekte

Glavni cilj restavracije Zum Augenblick je obuditi »nekdanje vzdušje« za goste. Uspešno odprtje je pokazalo upravičenost takšnega pristopa. Manfred Forster, sin stanovalke doma, ki trpi za demenco, je povedal: »Moja mama že dve leti živi v Hiši Döbling. Družinsko smo radi hodili v tradicionalne heurigerje [gostinski lokali z mladim vinom in tradicionalno dunajsko kuhinjo]. Po tem, ko je mama zbolela za demenco, smo zelo veseli, da imamo spet kaj takega!«

Druga gostja Brigitte Jäger je povedala, da ji je všeč dejstvo, da v restavraciji Zum Augenblick ni formalnih zahtev za oblačenje in obnašanje. Njena mama se tukaj lahko obnaša kot običajno. »V drugih restavracijah se ponavadi zgodi, da jo gostje čudno gledajo. Moja mama kljub bolezni to še vedno opazi in ji je zaradi tega neprijetno.« Beatrix Ebner, ki je bila z družino na obisku pri očetu, je povedala, da so restavracije izziv za goste, tudi za nekoga z demenco. »Če se moj oče ne obnaša tako kot drugi 'normalni' gostje, če si na primer, tako kot danes, med dvema obrokoma požvižga kakšno melodijo, se takoj pojavi občutek, da to druge goste moti. Veseli smo, da imamo takšno ponudbo.«

Tamara Nemeth, vodja oskrbe v Hiši Döbling, je povedala, da so večeri v restavraciji z glasbo veseli dogodki ne le za stanovalce doma ter njihove sorodnike in prijatelje, ampak tudi za zaposlene v domu. »To je čudovita, neposredna potrditev, da je naše delo cenjeno in gostom prinaša veselje.« Projekt je dober primer povezovanja strokovnjakov, saj vključuje tako kuharje in nutricioniste kot medicinsko osebje in psihologe. Zaradi pozitivnega odziva obiskovalcev ob odprtju prve restavracije imajo podobne načrte tudi za druge dunajske domove za starejše.