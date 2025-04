O spominu: katere informacije je vredno shraniti in katere pozabiti?

V poplavi informacij in razpršeni pozornosti se zdi, da je naš spomin ves čas na preizkušnji: kje so ključi, kam smo parkirali kolo ali avto, smo zjutraj zaklenili vhodna vrata ...? Ali sodobnega človeka res bolj pesti pozabljivost ali imamo samo tak občutek? In kako se znajti v množici podatkov, ki z vseh strani prežijo na nas, ter ohraniti tisto, kar je ohraniti vredno? S takšnimi vprašanji se v knjigi Pozabi vse, kar veš o spominu (založba Miš) ukvarja Nik Škrlec, igralec in televizijski voditelj, zadnje čase pa vse bolj znan po svojih poljudnoznanstvenih izzivih. Po premieri v Ljubljani je z njo na turneji po Sloveniji.

Spomin za Nika Škrleca, ki – uradno – zmore zrecitirati 3141 decimalk števila pi, neuradno pa vsaj 11.000, in sestaviti deset rubikovih kock pod vodo z enim samim vdihom, ni le delovno orodje, ampak tudi prostočasna dejavnost, ki ga je povsem prevzela. Zadnji rezultat je knjiga Pozabi vse, kar veš o spominu, ki je že sama po sebi trening v urjenju spomina, in takšna je bila tudi predstavitev v Ljubljani oziroma kviznik, kot je poimenoval izziv, ne le za deset tekmovalnih ekip, tudi za občinstvo.

Koliko informacij lahko shrani naš kratkoročni spomin, kateri kolesar je leta 1926 zmagal na najdaljši dirki po Franciji, kdo sta Slon in sadež in predvsem – kateri je kateri, koliko je seštevek prvih osmih praštevil in hkrati številka dresa priljubljenega športnika, katera žival spi z enim odprtim očesom in nikakor nazadnje (čeprav je bilo to zadnje vprašanje): kaj se dogaja s spominom med spanjem?

Knjiga, v kateri lahko najdemo takšna vprašanja, daje tudi znanstveno podprte odgovore oziroma se ves čas giblje med poljudnostjo in strokovnostjo. Da »stoji«, je potrdil dr. Simon Brezovar, specialist klinične psihologije, ki jo je (skupaj s specialistom nevrologije dr. Rokom Berlotom) strokovno pregledal, mi pa smo ga vprašali, ali se nam samo zdi ali pa je sodobni človek, izpostavljen množici podatkov, res bolj pozabljiv.

Njegov odgovor je pomirjujoč: »Nič bolj pozabljivi nismo, kot so bili nekoč. Spomin človeka pred tri tisoč leti je bil ravno tako dober, kot je spomin današnjega človeka, je pa res, da smo začeli v sodobni družbi, tudi zaradi tehnologije, ki nam omogoča, da marsikaj iz glave prenesemo na našo napravo, spomin nekoliko razbremenjevati.« To je postalo v času izobilja informacij pravzaprav nujno. »Ker smo tako zelo preplavljeni z informacijami, morda kdaj dobimo vtis, da smo bolj pozabljivi, a smo samo informacijsko preokupirani.«

Pozabljanje v resnici ni nekaj slabega, kot pogosto menimo, je povedal Brezovar. »Pozabljanje je – z izjemo bolezenskih procesov, kot jih, recimo, opažamo pri alzheimerjevi bolezni – nekaj nujnega in tudi dobrega, saj pomeni optimizacijo našega spomina. Zapomnimo si tiste stvari, ki so za nas pomembne, ki jih bo treba uporabiti za določeno nalogo, opravljanje nekega dela, shranimo tudi spomine, ki so za nas emocionalno pomembni. V naši okolici pa je množica informacij, ki si jih ni treba zapomniti. Nekatere niti ne vstopijo v naš pozornostni aparat in se izgubijo že zelo na začetku, nekatere potrebujemo samo v nekem časovnem intervalu, kot je seznam za nakupovanje. Ko kupimo stvari, nam preprosto ni več treba vedeti, kaj je na njem.«

Z zapisovanjem stvari, ki jih moramo kupiti ali popoldne opraviti, celo varujemo naše možgane, da si zapomnimo tisto, kar je res pomembno, ali pa za primere, ko bi bilo neustrezno vzeti zapiske in začeti brati. »Še vedno namreč zelo radi vidimo predavatelja, ki črpa informacije iz glave in prosto pripoveduje.«

Pripomočki nam torej ne škodijo – nujno. Kot je pojasnil sogovornik, se na posameznih področjih vendarle kažejo posledice (te sicer še proučujejo), ki kažejo, da imajo ljudje, ki stalno uporabljajo GPS, slabše navigacijske sposobnosti kot tisti, ki se orientirajo po spominu. Zelo dober primer je preizkus za taksiste v Londonu, ki se imenuje The Knowledge. Za preizkus, ki obstaja vse od leta 1865, morajo taksisti usvojiti zapleten sistem londonskih poti, zanj se pripravljajo tri leta, medtem pa opravijo več kot 30.000 kilometrov, kot piše Škrlec. Več kot 60 odstotkov kandidatov menda odneha, tisti, ki preizkus opravijo, postanejo pravi londonski taksisti, to pa ima poseben stranski učinek: njihovi možgani se povečajo. Znanstveniki so namreč ugotovili, da ima skupina taksistov, ki uspešno opravi ta zahtevni test, povečan zadnji del možganske strukture, ki igra ključno vlogo v pomnjenju, kratkoročnem in prostorskem spominu in se imenuje hipokampus.

Možgani torej tudi potrebujejo izzive. »Če pogledamo že samo razvoj otrok: takrat so možgani najbolj plastični in potrebujejo čim več konkretnega, zato tako zelo spodbujamo najmlajše, da se igrajo s kockami, s stvarmi, ki so otipljive. Tudi v odrasli dobi mora biti velik del okrepitev za možgane konkreten, v obliki knjige, izziva,« je povedal sogovornik, zato je pomembno najti ravnovesje med tem, kaj dati na papir, kdaj si pomagati z navigacijo, kje pa možgane zelo aktivno uporabljati.

Kako pa stanje konstantne razpršene pozornosti sodobnega človeka vpliva na dolgoročni spomin? Ljudje se resda razlikujemo med seboj v tem, kako dober dolgoročni spomin imamo, a spet ne po sami zmogljivosti, odgovarja Brezovar. Tudi tukaj imamo opraviti s pozornostjo: »Pri ljudeh, ki dajejo posameznim dogodkom več pozornosti, več premlevajo, se bodo informacije bolj zapisale, še zlasti če vključimo čustveno komponento. Če dam za primer dva človeka, ki sta bila na istih poletnih počitnicah pred 30 leti: eden se bo do potankosti spominjal vseh dogodkov, drugi pa samo fragmentov. Razlika je največkrat v tem, da je prvi morda večkrat gledal fotografije, večkrat podoživljal dogodke. Da bi sama poplava podatkov vplivala na sposobnost dolgoročnega pomnjenja, pa nimamo podatkov.«

Sodobnemu človeku se torej ni treba bati, da bi »prekuril« spominsko komponento, a tudi tukaj pridemo do ampak. Naši možgani vendarle neko omejitev imajo in potrebujejo počitek. »Pri tem ne govorim o izgorelosti in duševnih motnjah, a je preveč vsega, če naše možgane preobremenjujemo stalno, ne samo iz dneva v dan, ampak iz tedna v teden, iz meseca v mesec, potem se lahko zgodi, da ne funkcionirajo več optimalno in je tudi njihova sposobnost pomnjenja, ustvarjanja novih informacij okrnjena.« Naši možgani se zato morajo spočiti, natančneje, morajo se naspati. »Spanec je eden najpomembnejših procesov rekonsolidacije spominske sledi. Če se ne spočijemo dovolj, se tudi spomini ne bodo dovolj učinkovito shranjevali,« je poudaril Brezovar.

Na splošno je za boljši spomin najboljši klasičen meni: dovolj spanja, od sedem do devet ur (tudi dremanje je dobra praksa, izvemo v knjigi), telovadba (na vprašanje, katera vadba je najboljša, je odgovor samo eden: tista, ki jo opravite) ter zdrava in raznovrstna hrana, seveda brez razvad, kakršne so pitje alkohola, kajenje ali uživanje škodljivih substanc.

Kaj ostane, če bi izbrisali svoj spomin

S spominom ste se začeli ukvarjati že v srednji šoli, ko ste si želeli doseči dobre rezultate, a čim manj časa porabiti za učenje. Kaj ste že takrat ugotovili in kako so se vaše strategije pozneje spreminjale?

V šoli pogosto nimamo časa, da bi se ustavili in premislili svoje učne strategije, saj je zahtev veliko, naša pričakovanja pa pogosto rastejo z njimi. V srednji šoli sem začel odkrivati moč asociacij in ustvarjalnega mišljenja, ki močno pripomoreta k pomnjenju, kasneje pa sem zares začel uporabljati tehniko palače spomina, ki je zame kraljica tovrstnih veščin. V srednji šoli sem bil tudi bolj nagnjen k hitremu gašenju požarov, danes pa mi je bolj pomembno, da si zapomnim tisto, kar si želim.

Človeški možgani so izjemno zapleteni. Od kod volja in moč, da se spopadete s tako zahtevno temo, kot je spomin?

Zame je bilo branje dobre literature o tehnikah pomnjenja res revolucionarno in želel sem si vsaj del tega doživetja ponuditi tudi slovenskim bralcem. Glavno sporočilo, ki ga poskušam ves čas izžarevati, je, da lahko izboljšamo svoje miselne sposobnosti, če se jih lotimo na pravi način. S tem se učimo tudi dela s sabo in se spoznavamo – za dober spomin je namreč ključno, da ga sploh razumemo. Prav to je bil tudi moj glavni obrat pri raziskovanju kognitivnih svetov. Najprej sem spomin razumel le kot orodje za hrambo informacij, z leti pa sem odkril, da je mnogo več in izjemno dragocen del naših misli, nas samih. Knjiga ima zato dva dela, prvi je bolj poljudnoznanstven in ponuja izlet v svet možganov in nevroznanosti, drugi pa priročniški, ki razkriva tehnike pomnjenja in korake, da se jih lahko lotimo pravilno ter z veseljem.

Kaj nam spomin pove o nas samih? In kaj vam pove o vas?

Naš spomin nam pove vse o nas samih. Kaj sploh ostane, če bi izbrisali svoj spomin? Je branik rdeče niti našega življenja, naše življenjske zgodbe, dogodkov, ki so nas gradili, naših uvidov, znanja in tudi bazen za nove ideje, ustvarjalnost in orodje, da se lahko vživimo v druge ljudi. Moj spomin me pogosto spodbuja, da se lotim kakšnih možganskih izzivov, kdaj pa kdaj pa mi postreže tudi s spomini na vse neuspehe in neumnosti, ki so se mi dogajali in se mi še danes.

Kako lahko človek, ki je zrecitiral več kot 3000 decimalk števila pi, ki si zapomni dolga besedila ali sestavlja rubikove kocke pod vodo, o sebi reče, da je pozabljiv? Kakšen odgovor ste dobili med raziskovanjem?

Bistvo našega spomina ni v tem, da natančno hrani informacije ali opravke. Ker ga poznam in raziskujem, sem ponosen tudi na to, da mi kdaj kakšno zagode ali da mi pogosto kaj uide iz misli. Pomislite, kakšno življenje bi živeli, če sploh ne bi mogli pozabljati! Je pa dobro vedeti, zakaj se nam takšne stvari zgodijo, da se jih lahko lotimo, če je to mogoče in če to želimo.

Katere tri osnovne vaje bi priporočali za urjenje spomina sodobnega človeka, ki se utaplja v morju informacij?

Najprej se je dobro zavedati, da živimo v času, kjer je informacij res ogromno in nas ves čas napadajo. Nemogoče je slediti vsemu in zato se je dobro kdaj tudi zavestno ustaviti, skrbeti za svojo zbranost in se odločati, kaj sploh želimo, da vstopa v naše misli. To bi priporočal za začetek!

Vsakodnevni zdrsi spomina so pogosto najbolj povezani s pozornostjo, zato se lahko posvetimo tudi njej in opazili bomo spodbudne rezultate pri spominu. Dobro je vključevati prakse čuječnosti v svoj vsakdan, na primer se enkrat v dnevu ustaviti in sprehoditi skozi vse svoje čute. Se preprosto vprašati, kaj ta hip vidim, slišim, voham, okušam, tipam in čutim.

Na mojo pozabljivost zelo blagodejno vpliva tudi miselni večerni sprehod. Preden zaspim, v mislih preletim vse prostore, ki sem jih tisti dan obiskal, in tako imam občutek, da tudi miselno zaključim dan. Sicer pa bo tudi klasični sprehod v fizičnem svetu dobro del vašemu spominu in je odlična obramba pred navalom informacij in hitrim tempom, v katerega pogosto zakorakamo.

Ponavljanje je bilo ena osnovnih tehnik pomnjenja že v davnih kulturah. Zakaj je pomembna, kako deluje in kako nam koristi – kljub prepričanju, da si nam ni treba nič zapomniti, saj lahko vse poiščemo na internetu, v elektronski pošti, telefonu ...?

Ponavljanje je mati modrosti, tega ne morem zanikati, mislim pa, da obstajajo pametni in zabavni načini ponavljanja, ki se jih lahko priučimo. Prepričanje, da si nam ni treba ničesar več zapomniti, je lažno. Kdor razmišlja, ustvarja in uporablja svoje misli, dobro ve, da vsako miselno delo izvira iz nas, in osnova za vse našteto so vedno naši spomini, naše znanje. Vse lahko poiščemo, ampak tisto, kar si zapomnimo, bo naše gorivo za ustvarjalnost in raziskovanje.

Med drugim poudarjate, da je spomin vrednota, zato ga ni vredno tratiti za nepomembne informacije, ampak ga uporabiti za življenje in pravo učenje.

Lepo je, če si lahko zapomnimo dogodke, ki so se nam zgodili, ljudi, ki smo jih spoznali, in reči, ki bodo postale gradniki našega razmišljanja in ustvarjanja. Meni to celo zelo veliko pomeni in to veščino pri sebi razvijam do točke, da je postala vrednota. Veliko mi pomeni tudi, da si zapomnim imena ljudi, ki jih spoznam, pogovore, ki smo jih imeli, malenkosti, ki so se zgodile. Čeprav mi ne uspeva ves čas in ne do popolnosti, vem, da lahko uporabim različne tehnike in svojemu spominu pomagam, kadar to želim.