Nobenih zaslonov za mlajše od dveh let!

Otroci, mlajši od dveh let, ne bi smeli biti izpostavljeni nobenim zaslonom, najstniki pa ne več kot tri ure na dan, to so smernice, ki so jih v ponedeljek objavile zdravstvene oblasti na Švedskem. Med drugim in petim letom starosti naj bi bili omejeni na največ eno uro, otroci med šestim in 12. letom pa naj ne bi uporabljali zaslonov več kot dve uri.

Folkhälsomyndigheten, švedska agencija za javno zdravje, je tako prvič določila, kako morajo starši urejati čas pred zaslonom. »Predolgo je bilo pametnim telefonom in drugim zaslonom dovoljeno vstopati v vse vidike življenja naših otrok,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal minister za zdravje in socialo Jakob Forssmed, poroča Guardian. Povedal je, da švedski najstniki, stari od 13 do 16 let, v povprečju preživijo šest ur in pol na dan pred svojimi ekrani, seveda zunaj šolskega časa. Forssmed je še dodal, da toliko ur ne pušča veliko časa za skupne dejavnosti, rekreacijo ali zadosten spanec, pri tem pa tudi omenil švedsko krizo spanja, več kot polovica švedskih 15-letnikov ne spi dovolj.

Forssmed je opozoril tudi, da več kot polovica 15-letnikov ne spi dovolj. FOTO: Fredrik Sandberg/tt via Reuters

Zdravstvena agencija je tudi priporočila, da otroci pred spanjem ne uporabljajo zaslonov in da telefonov in tablic ponoči nimajo v spalnici. Navaja raziskave, ki kažejo, da lahko pretirana uporaba zaslona povzroči slab spanec, depresijo in splošno nezadovoljstvo. Švedska vlada je pred časom že povedala, da razmišlja o prepovedi pametnih telefonov v osnovnih šolah.

»Dobiček tehnoloških podjetij gre na račun zdravja otrok,« je dejal Forssmed. Smernice, ki so namenjene tako odraslim kot otrokom, vsebujejo tudi motivacijo in nasvete, kako se tega lotiti. Mimogrede: NIJZ je tudi pri nas leta 2021 izdal priporočila o uporabi zaslonov. V primerjavi s švedskimi so še strožja, najstniki, denimo, imajo – za druženje z raznoraznimi zasloni – na voljo dve uri na dan.