Novi družinski hotel, kakršnega Slovenija še nima

V nadaljevanju preberite:

»Z novim družinskim hotelom bomo lahko ločili posamezne skupine gostov, kot smo pred leti storili z bazensko ponudbo, ko smo Wellness Orhidelia namenili samo odraslim oziroma starejšim od 15 let, Termalijo Family Fun pa družinam. A namestitvenega dela nimamo ločenega in v turizmu včasih ne gredo skupaj pari, ki si na dopustu želijo miru, in družine, ki si želijo zabave in drugih aktivnosti. Z novo pridobitvijo bodo vse namestitve in bazene tudi bolj smiselno povezovali,« pogled v poletje prihodnjega leta usmerja prokurist Term Olimia Vasja Čretnik.

Odprtje novega družinskega hotela, kakršnega po njegovih besedah Slovenija še nima, napoveduje za 21. maj 2026. Dan zatem bodo že sprejeli prve goste, dodaja.

Za novo pridobitev, družinski hotel višjega kakovostnega razreda s 146 sobami in suitami, pri katerem bo ponudba po meri otrok (do 15. leta), so se v Termah Olimia odločili, ker so presodili, da trg obstaja, kar dokazujejo podobni hoteli na Hrvaškem; najbolj znana sta predvsem Amarin v Rovinju in Girandella Resort v Rabcu.

Preberite, kaj vse bo novi hotel po načrtih biroja Protim Ržišnik Perc ponujal in kako se bo zato spremenila tudi ponudba za druga goste Term Olimia.