Odkrijte čarobnost praznikov v dm!

Eden izmed načinov, kako se lahko zahvalimo svojim bližnjim za vso podporo in ljubezen, ki smo ju prejeli v odhajajočem letu, so božična darila. Pripravite se na praznike pravi čas, izberite najlepša darila in prehitite božično nakupovalno mrzlico.

V dm so se potrudili, da bo vaša izbira daril lažja in prijetnejša. Pripravili so izbor 1001 ideje za čudovita darila, s katerimi boste lahko presenetili svoje najdražje za božič. Med drugim boste našli zelo raznoliko ponudbo darilnih setov, adventnih koledarjev, dišav, sestavin za božično peko in še veliko več. Do 11. 12. 2023 za darilne sete veljajo 30× točke.

5 namigov za letošnja darila

Balea, darilni set gelov za prhanje s štirimi različnimi vonji. FOTO: Dm

Balea, darilni set Choose to Shine. FOTO: Dm

dmBio, bio hiška iz veganskih medenjakov. FOTO: Dm

Dove, darilni set za ženske Time To Relax. FOTO: Dm

ebelin, darilni set Happy Ho Ho Ho XMAS. FOTO: Dm

Naj zadiši po praznikih!

V tem času pa si ne pozabite vzeti tudi nekaj trenutkov zase: specite pecivo po novem receptu, si privoščite sproščujočo kopel z eteričnimi olji ali nego obraza z masko. Zvečer si privoščite trenutek sprostitve ob skodelici svojega najljubšega čaja in se posladkajte z okusnimi prazničnimi slaščicami. Včasih so potrebni le drobni trenutki, da dosežemo čarobnost prazničnega vzdušja.

Nakupovanje daril v zadnjem trenutku? Nič lažjega

Za vse, ki iščete darila v zadnjem trenutku, dm na svoji spletni strani ponuja storitev Hitri prevzem, pri kateri lahko darilo naročite in ga prevzamete v prodajalni dm v samo 90 minutah. Popolna rešitev za vse, ki si želite praktičnosti in učinkovitosti pri opravljanju božičnih nakupov.

Naj bo čarobnost praznikov tudi v vašem domu!

Naročnik oglasne vsebine je dm drogerie markt d. o. o.